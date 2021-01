Ford prevede una Bronco Heritage Edition nel 2022

Il mercato dei fuoristrada ha subito un forte scossone in seguito alla presentazione della nuova Bronco da parte di Ford. Il ritorno dell’amatissimo fuoristrada americano ha fatto impazzire gli appassionati, che si sono affrettati a pre-ordinare l’auto che entrerà in produzione nel mese di maggio 2021: in appena due settimane dalla presentazione ufficiale, Ford ha ricevuto più di 150,000 pre-ordini per la nuova Bronco, che ad oggi ha una lista di attesa di più di 12 mesi.

Nonostante non si sia ancora vista sulle strade, alcune fonti molto vicine a Ford hanno fatto trapelare informazioni su un nuovo allestimento previsto per la versione 2022 della Bronco, chiamato Heritage Edition. Questo speciale allestimento sarà proposto sia nella versione a 2 porte, sia in quella a quattro. Qui finiscono le poche certezze fornite dal leak, il resto sono tutte speculazioni: non riusciamo davvero a capire il significato del nome “Heritage”, dato che nel 2022 la Bronco compirà 56 anni – non esattamente uno di quegli anniversari meritevoli di un’edizione speciale.

E’ possibile che Ford voglia rendere omaggio alle sue Bronco più datate offrendo combinazioni cromatiche particolari, aggiungendo dettagli cromati, badge che indichino l’edizione speciale, e magari dei cerchi in lega specifici per questa versione; non possiamo però escludere che l’ispirazione arrivi invece da modelli un po’ più recenti, come quelli che hanno spopolato durante gli anni ’90 e che oggi sono quasi pronti ad essere definiti modelli d’epoca.

Come vi avevamo anticipato, le certezze sono poche, ma senza dubbio Ford ha una bella collezione di Bronco da cui prendere ispirazione per la sua nuova versione in arrivo nel 2022. Nel frattempo, possiamo attendere il rilascio sul mercato del modello che entrerà in produzione nel 2021, la cui versione più economica parte da un prezzo di 28,500 dollari sul mercato americano, con possibilità di salire fino a 61,605 dollari nel caso degli allestimenti più ricchi e completi.