Ford Puma ST ibrida, la versione più potente avvistata al Nurburgring

La casa automobilistica statunitense, a quanto pare, si è messa a lavoro per studiare la Ford Puma ST ibrida. Infatti, di recente, sono state svelate alcune foto spia che immortalano il veicolo dell’Ovale Blu sul circuito del Nurburgring. Dunque, sembra essere evidente che potrebbe arrivare una versione molto più potente – e ovviamente meno inquinante – del crossover del marchio Ford. Grazie alle foto spia, è infatti possibile notare immediatamente la presenza di un adesivo giallo posizionato sul lunotto dell’auto, ciò sta ad indicare la presenza di una propulsione ibrida.

Tuttavia, l’aspetto estetico sembra essere pressoché uguale a quello che caratterizza la versione a benzina, senza presentare – quindi – alcune novità dal punto di vista del design. In ogni caso, non è escluso che in una probabile versione definitiva potrebbero esserci novità estetiche sia all’interno che all’esterno del nuovo modello. A quanto pare, la Ford Puma ST ibrida dovrebbe essere provvista di un motore 1.6 turbo alimentato da biocarburante, al quale verrà affiancato un propulsore elettrico che potrebbe raggiungere i 134 CV. Secondo le indiscrezioni, inoltre, non mancherà una batteria da 3,9 kWh. Tuttavia, ancora non vi sono informazioni in merito a quale potrebbe essere, invece, la potenza massima che potrà raggiungere la nuova Puma ST ibrida anche se, sicuramente, sarà più potente rispetto alla versione tradizionale.

A tal proposito, è bene ricordare che la Ford Puma ST in versione stradale, è in grado di erogare una potenza di 197 CV e 320 Nm di coppia. Il veicolo dell’Ovale Blu effettua uno scatto di accelerazione da 0 a 100 km/h nell’arco di 6,7 secondi e può raggiungere una velocità massima di 220 km/h. Dunque, con tali caratteristiche, la Puma ST si posiziona tra i crossover più veloci del suo segmento. Nonostante ciò, sembrerebbe che ci sia una nuova “avversaria” da battere e si tratta della Hyundai Kona N, la quale – grazie ad un 2.0 – è in grado di erogare una potenza di 280 CV.