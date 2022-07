Ford investe nello sviluppo di una gamma di auto elettriche con l’obiettivo di registrare una rapida crescita nel corso dei prossimi anni. La casa americana sta rafforzando la sua strategia per arrivare ad offrire ai suoi clienti una gamma a zero emissioni completa, in ogni segmento di mercato. I nuovi investimenti annunciati nei mesi scorsi permettono oggi a Ford di rivedere verso l’alto i target di vendita.

Ford, infatti, punta a raggiungere quota 600 mila unità vendute all’anno nel 2023 per la sua gamma di auto elettriche. Successivamente, gli obiettivi sono ancora più ambiziosi. Entro il 2026, infatti, l’azienda punta a toccare quota 2 milioni di unità all’anno. Per centrare questi obiettivi è necessario un profondo rinnovamento della gamma.

Tra le novità c’è un nuovo SUV pensato in particolare per il mercato nordamericano dove Ford punta a superare Tesla diventando il primo brand per unità di auto elettriche vendute. Per l’Europa, invece, Ford continuerà la sua partnership con Volkswagen. L’azienda, nei mesi scorsi, ha stretto un accordo con il gruppo tedesco che porterà alla nascita di un secondo modello su base MEB, la piattaforma utilizzata da numerose elettriche di casa Volkswagen.

In questo modo, la gamma elettrica in Europa di Ford si arricchirà, nei prossimi anni, con due modelli chiave (per il segmento C) che garantiranno una sostanziale crescita delle vendite. Gli investimenti nell’elettrico, secondo un report di Bloomberg di queste ore, potrebbero comportare un taglio della forza lavoro con una riduzione di 8 mila posti di lavoro rispetto ad oggi per Ford.