Ford ha avviato un piano di elettrificazione completa della sua gamma ma non ha intenzione di passare ad un’offerta completamente a zero emissioni nel giro di pochi anni. La fase di transizione della casa americana sarà lunga e sarà caratterizzata da un potenziamento delle soluzioni ibride, destinate a diventare un punto di riferimento dell’offerta del costruttore americano per i prossimi anni.

Ford, anche per via delle decisioni delle autorità europee, punta ad azzerare le emissioni della sua gamma in Europa entro il 2035. Contestualmente, anche le attività in Nord America ed in altri mercati registreranno una decisa accelerazione dell’elettrificazione. In occasione di un recente incontro con gli investitori, il CEO di Ford, Jim Farley, ha confermato, però, che le auto ibride continueranno a rappresentare un riferimento della gamma Ford almeno fino al 2025.

Al momento, non c’è alcuna intenzione da parte dell’azienda di abbandonare lo sviluppo di motori termici da includere in sistemi ibridi. Ford sta registrando un grande successo per la sua gamma ibrida che è stata accettata in modo favorevole anche negli Stati Uniti dove, lo scorso anno, l’azienda ha venduto quasi 90 mila veicoli con sistema ibrido. Le vendite sono destinate a crescere nel corso dei prossimi anni.

Anche in Europa, nel frattempo, gli ibridi di Ford fanno segnare ottimi dati. In particolare, la Ford Kuga PHEV si sta ritagliando un ruolo sempre maggiore sul mercato, confermando la bontà del progetto e l’apprezzamento da parte della clientela per questo tipo di veicoli. Il futuro di Ford sarà, quindi, elettrificato ma, per ora, non completamente a zero emissioni.