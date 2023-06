La guerra tra Tesla e Ford è ufficialmente aperta, almeno per quanto riguarda il mercato dei pick-up: a scagliare la prima pietra ci ha pensato Jim Farley, CEO di Ford, che ha risposto in modo molto chiaro a una domanda relativa al Cybertruck, il tanto chiacchierato pick-up elettrico di Tesla, affermando di non essere minimamente preoccupato da quel tipo di concorrenza.

Nel corso del 2022 Ford ha consegnato più di 13.000 esemplari del nuovo F-150 Lightning, il suo pick-up 100% elettrico, e la produzione continua ad aumentare il ritmo anche perché Ford ha circa 200.000 ordini da evadere; ora, Tesla è l’assoluta regina del mercato elettrico negli Stati Uniti, ma quello dei pick-up è un mercato a parte, nonché quello che assicura i maggiori guadagni nel paese – dominare il mercato dei pick-up significa dominare il mercato automobilistico.

“La realtà è che gli americani amano le storie da underdog – noi però siamo i leader del mercato per furgoni e pick-up elettrici, conosciamo quei clienti meglio di chiunque altro. Se lui vuole progettare il Cybertruck per la gente della Silicon Valley [California, ndr] non c’è problema. Noi non facciamo pick-up di quel tipo, noi facciamo pick-up per gente vera che fa un lavoro vero, e in quei casi serve un tipo di pick-up differente.” ha detto Jim Farley, durante un’intervista rilasciata alla CNBC.

Per il momento Tesla non ha voluto commentare la notizia, anche perché si trova in un momento molto delicato dello sviluppo del Cybertruck: le ultime notizie parlano di una commercializzazione entro fine anno, quindi al momento Tesla è concentrata a risolvere tutti i piccoli problemi del suo progetto prima di avviare la produzione in serie. Secondo alcune voci, il prezzo di partenza del Cybertruck sarà fissato a 50.000 $, circa 5000 $ in meno rispetto al prezzo d’ingresso dell’F-150 Lightning; Tesla ha ancora in casa una enorme quantità di pre-ordini per il Cybertruck (all’epoca furono 1.5 milioni, ma nel frattempo tanta gente ha disdetto) e la guerra è solo all’inizio.