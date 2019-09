Ford: video teaser del nuovo SUV EV ispirato alla Mustang

Ford ha pubblicato un video teaser dove mostra il nuovo SUV elettrico, ispirato alla tradizione Mustang, muoversi agevolmente in condizioni climatiche estreme

Ford ha deciso di regalare le prime immagini ufficiali del suo primo veicolo 100% elettrico grazie ad un video teaser. Il SUV elettrico della casa statunitense, inspirato alla Mustang, viene mostrato in fase di test mentre sfreccia su pista con condizioni climatiche del tutto avverse.

L’obiettivo di Ford è quello di migliorare la qualità dell’informazione sui veicoli elettrici, cercando di fare un po’ di chiarezza nell’opinione pubblica. Secondo alcune ricerche effettuate in USA, sembrerebbe proprio che gli utenti non si fidino dei veicoli elettrici in caso di tempo avverso, lamentandone inoltre la bassa potenza. Solamente il 19% degli utenti americani si fiderebbe di una vettura elettrica in condizioni meteo estreme e solamente il 18% pensa che un’auto elettrica sia più veloce di una a benzina.

A tal proposito, l’azienda ha cercato di “rassicurare” la maggior parte degli utenti screditando i falsi miti sulla mobilità elettrica.

“Stiamo investendo in una piattaforma per veicoli elettrici con la giusta potenza di sistema, motori e sospensioni, per ottenere qualcosa di veramente speciale che le persone vorrebbero possedere. In Ford, siamo tutti incentrati sulla sicurezza e comprendiamo che i veicoli elettrici debbano funzionare in modo affidabile in qualsiasi condizione, dando alle persone la tranquillità che desiderano quando guidano in condizioni difficili.”

Il teaser di Ford non offre molti dettagli sul design veicolo, tuttavia permette di avere un’idea di come sarà il suo primo veicolo completamente elettrico. Lo scopo del video è dimostrare che il pacco batterie del SUV possa resistere anche a temperature davvero rigide (-40°C) e come il motore elettrico possa offrire ottime prestazioni a -26°C.

Ford si sta dunque impegnando per sviluppare tecnologie dedicate affinché i veicoli elettrici possano offrire una maggiore funzionalità e performance adeguate in qualsiasi situazione. L’arrivo sul mercato del crossover è previsto per l’autunno del 2020.