FORM mostra il modulo camper dedicato a Tesla Cybertruck

Il Tesla Cybertruck è ben lontano dal vedere le luci del mercato, ma nonostante la gran quantità di tempo passata dalla presentazione ufficiale – avvenuta ormai nel 2019 – l’eccitazione nei confronti del pick-up elettrico di Tesla non è mai scemata, al punto che diversi produttori di accessori hanno deciso di realizzare la propria replica del Cybertruck, così da poter iniziare a lavorare su accessori dedicati. Tutto ciò ha portato alla nascita di tanti accessori per rendere ancora più pratica e interessante la proposta di Tesla, nonostante il rilascio non sia previsto prima della fine del prossimo anno.

Tra gli accessori più interessanti c’è senza dubbio il modulo da campeggio realizzato da FORM: l’azienda afferma che il nuovo modulo camper permetterà ai futuri possessori di Tesla Cybertruck di trasformare il proprio pick-up elettrico in una vera e propria casetta alimentata a pannelli solari.

Come potete vedere dalle immagini, il modulo che FORM ha progettato non è altro che una grossa scatola posata sul cassone posteriore del Cybertruck, ma una volta aperta completamente questa scatola offre ben 21 metri quadri di superficie al suo interno, con una zona per dormire, una piccola cucina, un bagno portatile, una doccia a parete e tanti vani dove riporre i propri oggetti.

Sul tetto del modulo di FORM troviamo un sistema a pannelli solari da 400W di potenza, che può essere utilizzato sia per alimentare la piccola casetta, sia per alimentare il pick-up stesso.

FORM ha già aperto i pre-ordini per il modulo da campeggio dedicato al Tesla Cybertruck: sarà prodotto inizialmente in una tiratura limitata di 500 unità per saggiare l’interesse del mercato, anche perché il prezzo non è certo dei più invitati, considerato che si parte da 69,500$.

Non è la prima volta che FORM propone moduli aggiuntivi per il Cybertruck; appena lo scorso aprile aveva svelato il CyberLandr, un altro modulo pensato per il pick-up elettrico di Tesla, che in poco tempo ha raccolto oltre 1000 pre-ordini per più di 50 milioni di dollari.