Sono ore molto calde nell’ambiente della Formula 1, che in questo momento si trova a Singapore per il Gran Premio previsto per questo weekend, 1-2 ottobre: secondo le raccolte dalla FIA, che tiene d’occhio i conti e le spese di tutti i team, ci sarebbero almeno due squadre che nel corso della stagione 2021 hanno sforato il budget imposto – stiamo parlando di Aston Martin e di Red Bull.

Se nel primo caso, quello del marchio inglese, l’extra budget sarebbe stato relativamente contenuto, lo stesso non si può dire di Red Bull che invece pare aver speso cifre drasticamente più alte rispetto a quanto imposto a tutti i team; alcune voci non confermate parlano di 5 milioni extra spesi, una cifra che secondo la FIA potrebbe non essere rilevante verso la vittoria finale del mondiale.

Ovviamente i principali competitor di Red Bull, come Ferrari e Mercedes, non la vedono affatto così e le due società sono pronte ad alzare la voce nei confronti di Red Bull: secondo Ferrari e Mercedes, Red Bull avrebbe sfiorato anche il budget per la stagione 2022, ma questi dati nero su bianco non li avremo prima di settembre 2023, quando ormai sarà troppo tardi per fare qualcosa.

Al momento non sono auspicabili sanzioni particolarmente pesanti, come invece vorrebbero Ferrari e Mercedes: la realtà della Formula 1 odierna è quella di un circus dove è difficile andare a modificare lo status quo, ed è quindi molto più probabile che la FIA decida di imporre una o più multe ai team rei di aver sforato il budget, senza però imporre altre sanzioni più pesanti come per esempio la squalifica dal mondiale attuale, o dell’anno incriminato. Quel che è certo è che 10 milioni di euro spesi in più rispetto agli altri team (andando a sommare i 5 del 2021, più i 5 ipotizzati per il 2022) costituiscono un vantaggio decisamente importante in un ambiente così competitivo.