Formula E, svelati nuovi dettagli sulla monoposto elettrica Gen3

In vista della nona stagione della Formula E, sono stati rivelati alcuni dettagli della Gen3, vettura che sarà inevitabilmente protagonista indiscussa del campionato. Parliamo di una vera e propria icona delle monoposto a zero emissioni.

Uno stile che va oltre quello della Gen2, con aerodinamica e powertrain ulteriormente ottimizzati.. Non a caso, il design della nuova Gen3 si ispira all’ala aerodinamica a delta di un caccia.

La nuova monoposto di Formula E Gen3 è un’auto creata grazie alla fusione tra alte prestazioni, efficienza e sostenibilità. Il lavoro svolto dai team della FIA e Formula E promuove instancabilmente l’obiettivo di guidare l’innovazione e promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile sin dal lancio della disciplina otto stagioni fa. Non ho dubbi che questa nuova monoposto porterà la Formula E al livello successivo, ha commentato Jean Todt, presidente della FIA.

Non mancano dunque le novità dal punto di vista del powertrain: non passa inosservata il propulsore anteriore da 250 Kw che va aggiungersi al propulsore posteriore da 300 Kw. Secondo quanto dichiarato, tale combinazione dovrebbe assicurare alla vettura una capacità di ricarica di 600 Kw. Con l’implementazione del propulsore anteriore e il sistema di recupero di energia in frenata la monoposto non disporrà di freni idraulici posteriori.

Nel dettaglio, il motore elettrico è in grado di fornire fino a 350 kw di potenza massima (470 cavalli) e dovrebbe dunque permettere all’auto di raggiungere una velocità massima di 320km/h.

Non dimentichiamo che la Gen3 è la prima monoposto che segue il cosiddetto “Life Cycle Thinking”, percorso che si caratterizza per il riutilizzo a fine vita di pneumatici, parti danneggiate e celle delle batterie. Tutte le parti rotte in fibra di carbonio saranno infatti riciclate attraverso un innovativo processo dell’industria aeronautica e aerospaziale in nuove fibre riutilizzabili per altri ambiti. Per quanto riguarda gli pneumatici, questi saranno inoltre realizzati al 26% da materiali sostenibili.