Formula Uno in lutto, addio a Sir Frank Williams

Si è spento all’età dei 79 anni Sir Frank Williams, fondatore della scuderia inglese Williams F1 Racing fondata da lui stesso nel 1975 e presente da oltre 50 anni in Formula Uno, campionato che perde uno dei pezzi più importanti della sua storia.

Dopo 37 anni alla guida del team da lui stesso fondato, nel 2013 Sir Frank Williams ha ceduto la guida del team a sua figlia Claire a causa delle sue condizioni di salute, mentre di recente la società americana Dorlinton Capital ha acquisito il controllo del team, pur continuando a coinvolgere Williams in forma di supervisore del team, anche vista l’inestimabile esperienza che poteva offrire.

Williams è stata la protagonista di tante lotte serrate sulle piste di Formula Uno, ma anche di tanti periodi di dominio assoluto come quello avvenuto tra il 1991 e il 1997, quando la Williams dotata di motore Renault V10 dominò in lungo e in largo la maggior parte dei gran premi, arrivando a conquistare un totale di ben 9 titoli costruttori già nel 1997.

E’ stato il team stesso ad annunciare ufficialmente su Twitter la scomparsa di Sir Frank Williams: secondo quanto riportato, venerdì scorso Sir Frank sarebbe stato ricoverato in ospedale per l’ultima volta, dove ha avuto modo di salutare tutta la sua famiglia prima di spegnersi per sempre.

In merito all’episodio si è speso anche Stefano Domenicali, presidente della Formula 1:

“Ho ricevuto stamattina la telefonata dalla figlia Claire, che mi ha comunicato la morte di suo padre. Era una figura di spicco e di riferimento per la Formula Uno, un esempio di uomo in grado di superare importanti sfide, sportive e non. Frank Williams ci mancherà davvero tanto.”

In un momento come questo, il team si stringe intorno alla famiglia Williams e chiede a tutti il massimo rispetto della privacy.