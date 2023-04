Sono 60 le stazioni di servizio lungo la rete di Autostrade per l’Italia che dispongono di un’infrastruttura di ricarica rapida per auto elettriche: a diffondere i dati aggiornati è la stessa società Free To X, impegnata costantemente nell’ottimizzazione dei servizi dedicati a veicoli a emissioni zero.

Il tema dell’infrastruttura di ricarica, come sappiamo, è di fondamentale importanza per la diffusione delle auto elettriche. Se pensiamo che l’elettrificazione è destinata a sostituire i veicoli endotermici attualmente presenti nel parco auto circolante, è indispensabile che aziende come Free To X si impegnino nel portare avanti progetti e investimenti mirati alla realizzazione di una rete di ricarica capillare sulle strade dell’intero territorio nazionale. Non dimentichiamo che il piano di Free To X prevede di dotare 100 stazioni di servizio con punti di ricarica con potenza fino a 300 kW entro la fine del 2023.

Non a caso, il piano di Free To X nasce con l’obiettivo di consentire agli utenti possessori di un veicolo elettrico di viaggiare tranquillamente lungo le autostrade italiane. Nel dettaglio, la stazione di servizio di Lario Est lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso è l’ultima ed essere stata dotata di un’infrastruttura di ricarica per auto elettriche. Apertura che segue quelle di Sillaro Est e Ovest sull’autostrada A14 Bologna-Taranto a ridosso del casello di Castel San Pietro. Sono ben 14 inoltre le aree di servizio che offrono servizi di ricarica lungo l’autostrada A14 (7 in direzione Sud e 7 in direzione Nord).

Come dichiara Free To X, le 60 stazioni di servizio dotate di infrastruttura per la ricarica rapida sono finora state collocate da Nord a Sud seguendo un principio di omogeneità, cosi da ottimizzare i servizi sull’intero territorio nazionale. Nello specifico, dunque, sono 30 nel Centro Nord e 30 nel Centro Sud, ciascuna con una distanza media inferiore a 100 km.

Attualmente si può viaggiare in elettrico da Bari a Como, passando per la A16 Napoli-Canosa, grazie alle 30 aree attive con una distanza media di 53 km tra un’area attiva e l’altra, spiega Autostrade in una nota. Non appena il piano nazionale di installazione sarà completato, su 100 aree di servizio della rete di Autostrade per l’Italia, la distanza media tra un’area di ricarica e l’altra sarà di circa 50 km.