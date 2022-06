Al via i lavori per la realizzazione di una Superfast Charging Station nello scalo di Linate, alimentata completamente con energia proveniente da fonti rinnovabili. Non a caso, Linate ospiterà una delle più grandi stazioni di ricarica presenti in un aeroporto internazionale, dotata di 5 colonnine ultrafast fino a 300kW, in grado di ricaricare ben 10 veicoli contemporaneamente. Nello stesso progetto rientra anche la realizzazione di una stazione di ricarica a Malpensa e ai due Terminal riservati all’aviazione privata presenti nei due aeroporti milanesi.

In seguito all’annuncio, nei mesi scorsi, della società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa (Sea) la società Free To X dà il via ai lavori dopo essersi aggiudicata l’importante bando di gara. Con l’obiettivo di ottimizzare la rete presente nel nostro Paese, Free to X si occuperà, infatti, della costruzione di ben 14 colonnine di ricarica per auto elettriche e plug-in, di cui 8 saranno a ricarica ultrarapida fino a 300 kW. Secondo quanto diffuso dalla società, saranno 10 le colonnine di ricarica installate a Linate (5 ultrafast) e 4 le colonnine di Malpensa, di cui 3 ultrafast.

Come accennato in apertura, la Superfast Charging Station di Linate sarà una delle più grandi stazioni di ricarica presenti in un aeroporto internazionale, offrendo la possibilità di ricaricare un totale di 10 veicoli contemporaneamente. La stazione di Malpensa avrà invece una capacità di caricare contemporaneamente 7 veicoli in parallelo. Nello specifico, ciascun punto di ricarica delle Superfast Charging Station, operativi 24 ore su 24, consentirà all’utente di ricaricare l’auto in 15/20 minuti, accetteranno tutte le forme di pagamento dei principali operatori.

Per quanto riguarda i punti di ricarica nei terminal privati, Free to X installerà 2 colonnine con potenza di ricarica fino a 150 kW in grado di ricaricare 2 vetture contemporaneamente.