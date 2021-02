Frenata automatica di emergenza, ecco il nuovo brevetto Harley-Davidson

L’industria motociclistica ha fatto enormi passi avanti in materia di sicurezza e tecnologia negli ultimi anni, portando sul mercato sistemi come il controllo di trazione multi-level o l’ABS che si regola automaticamente in base all’angolo di piega della moto; il risultato è che le moto diventano sempre più sicure da guidare, anche se ad alcuni puristi queste funzioni non piacciono in quanto invasive sullo stile di guida. Ciò nonostante, il mercato chiede più tecnologia e il 2021 non farà eccezione, con l’arrivo sul mercato delle prime moto dotate di sistema di cruise control adattivo. Sono diverse le compagnie al lavoro su questa tecnologia, e tra queste troviamo anche Harley-Davidson, che però sembra aver fatto un passo ulteriore, almeno a giudicare dal brevetto registrato lo scorso 21 gennaio: la compagnia americana sarebbe al lavoro su un sistema di frenata di emergenza automatica, in grado di evitare collisioni. La tecnologia si basa su una serie di dispositivi che leggono e misurano il traffico e gli altri veicoli sulla strada, e dopo aver avvisato il pilota di un pericolo interverrà per evitarlo.

Ma non è tutto, perché questo sistema ideato da Harley-Davidson si occuperà anche di tenere d’occhio il pilota stesso, osservandolo tramite una dashcam e inserendo sensori nelle manopole e sotto la sella: in questo modo il sistema sarà in grado di determinare se il livello di attenzione del pilota è sufficientemente alto da reagire in tempo al pericolo imminente. Se il sistema dovesse giudicare troppo bassa l’attenzione del pilota, saranno emessi suoni e avvisi per informare il pilota che il sistema sta per prendere il controllo – in questo caso il pilota avrà ancora la possibilità di negare l’attivazione del sistema, riprendendo il controllo della moto: in caso contrario, il sistema effettuerà la frenata di emergenza per evitare un incidente. Infine, il sistema può anche aumentare la forza della frenata qualora giudicasse insufficiente la pressione sui freni applicata dal pilota.

L’avanzamento tecnologico è assolutamente inevitabile in questo campo, ma ci riserviamo qualche dubbio sull’effettiva possibilità di applicare un sistema di frenata automatica su un mezzo a 2 ruote, che per sua natura non può stare in piedi da solo se il pilota non è cosciente di ciò che sta facendo. Non ci resta che aspettare e vedere se questo sistema di Harley-Davidson sarà davvero in grado di lavorare in armonia con il pilota.