Sono sempre di più ormai le realtà che puntano ad offrire servizi adeguati agli automobilisti. In tema di nuove vetture elettriche è infatti fondamentale disporre in tutto il territorio nazionale una rete di ricarica efficiente che possa, dunque, rispondere alle esigenze degli utenti in vista dell’aumento dei veicoli a zero emissioni. Nelle scorse ore la società del Gruppo FS, nota come FS Sistemi Urbani, e Class Onlus hanno stretto un accordo di collaborazione che mira a installare un numero superiore a 15 mila punti di ricarica in circa 250 parcheggi entro il 2025.

Non a caso, la partnership pone alla base del progetto il sostegno ad una mobilità green garantendo l’interscambio tra mezzi differenti, come treno e auto. Le due società prevedono, infatti, di realizzare infrastrutture di ricarica a ridosso delle stazioni ferroviarie dei centri urbani.

Con l’accordo di oggi il Polo Urbano del Gruppo FS conferma il proprio impegno a favore di una mobilità sempre più verde e sostenibile, coerentemente con gli obiettivi del Piano Industriale 2022-2031. Le colonnine di ricarica saranno installate in diversi parcheggi nelle vicinanze delle stazioni, che diventeranno veri e propri hub intermodali, dove gli utenti potranno ricaricare in sicurezza i propri veicoli mentre raggiungono la propria destinazione in treno, ha commentato Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani.

È chiaro che la creazione un’infrastruttura di ricarica nei pressi delle stazioni ferroviarie porterà alla realizzazione di hub intermodali veri e propri in cui gli utenti potranno tranquillamente ricaricare la propria auto mentre sono in treno.