I furti d’auto sono una piaga sociale e negli anni si è cercato di sviluppare sistemi di monitoraggio sempre più avanzati al fine di tener traccia di quante auto vengono rubate, dove e per quale motivo; una delle società specializzate in questo ambito è LoJack, una compagnia americana che ad oggi dispone di circa 400.000 dispositivi di tracciamento collegati ad auto circolanti in Italia.

L’osservatorio di LoJack ha appena pubblicato i dati relativi al 2022, dati dai quali emergono dei trend molto evidenti e che in qualche modo sono una conseguenza di quelle che sono le preferenze del mercato: pensate che in soli 3 anni la percentuale di SUV o crossover rubati è passata dal 33 al 47%, ciò significa che oggi un’auto su 2 che viene rubata è un SUV o un crossover – considerato quanti se ne vendono, la notizia non ci sorprende affatto.

Un dato molto particolare che riguarda il nostro paese è relativo alla provenienza geografica dei furti: il 90% dei furti d’auto si spalma su appena 5 regioni, per cui se vivete in una delle restanti 15 il rischio che la vostra auto venga rubata si abbassa notevolmente. Al primo posto di questa classifica abbiamo la Campania, con il 33% dei furti d’auto, seguita dal Lazio con il 24%, dalla Puglia con il 21% e dalla Lombardia con il 12%, mentre la Sicilia fa da fanalino di coda con il 2%.

Ma i furti non sono tutti uguali e a seconda di dove avviene il furto l’auto potrebbe avere destini diversi: in Campania, dice la ricerca di LoJack, si usa il metodo del “cavallo di ritorno” cioè rubare un’auto per chiedere un riscatto al proprietario; in Puglia invece le auto rubate vengono spogliate di tutti i pezzi in poche ore, per rivenderli sul mercato dei pezzi di ricambio – di solito in circa 12 ore l’auto viene ridotta alla sola carrozzeria. Roma e Milano, invece, si distinguono per un alto tasso di furti di SUV che vengono “scassinati” con sistemi tecnologicamente avanzati, senza nemmeno bisogno di rompere una serratura.

Infine i modelli più ambiti, che ancora una volta ricalcano quelli che sono i trend del mercato: in Italia la Fiat Panda è l’auto più venduta ormai da diversi anni, per cui non sorprende che sia anche l’auto più rubata. Al secondo posto troviamo Toyota RAV4, seguita da Fiat 500 e Fiat 500X, con la Top 5 delle auto più rubate che viene chiusa da Jeep Compass.

Infine, LoJack segnala un trend preoccupante: stanno aumentando i furti di auto ibride ed elettriche che vengono smontate per estrarre il pacco batteria – l’elemento più costoso di tutta l’auto – al fine di rivenderlo sul mercato nero.