Geotab è un’azienda leader nel mondo della telematica e delle soluzioni intelligenti per la gestione di flotte aziendali, con oltre 40.000 clienti in 150 paesi per un totale di 3 milioni e mezzo di veicoli sempre connessi e in grado di fornire dati importantissimi per la ricerca e l’innovazione; grazie alle tecnologie sviluppate da Geotab le aziende clienti possono migliorare la propria efficienza e produttività, avere flotte più sicure e al tempo stesso raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

Fondata poco più di 20 anni fa in Canada da Neil Cawse, inizialmente l’azienda si focalizzava sulla raccolta di dati telematici – che all’epoca, come potete immaginare, erano davvero scarsi – al fine di migliorare la sicurezza stradale, e in un certo senso l’evoluzione attuale di Geotab continua a lavorare in quella direzione grazie alle soluzioni ad alta tecnologia che l’azienda sta sviluppando.

Lo scorso 13 aprile siamo stati invitati presso la nuova sede di Geotab nel Regno Unito: il nuovo Automotive Innovation and Research Hub di High Wycombe, operativo già dal 2020 ma inaugurato da poco a causa dei tanti ritardi generati dalla pandemia, permette all’azienda di sviluppare soluzioni sempre nuove e adatte alle necessità della moltitudine di clienti. Pensate che ad oggi le soluzioni telematiche sviluppate da Geotab sono compatibili con oltre 300 marche e modelli di auto elettriche, un dato che mette Geotab sul gradino più alto per il mercato della telematica delle EV.

Il mercato dei veicoli elettrici, sia quelli dedicati al trasporto passeggeri sia quelli commerciali leggeri, sta crescendo molto rapidamente ma ad oggi non esiste ancora uno standard nelle informazioni e nei dati che i veicoli forniscono: la tecnologia di Geotab, che nasce grazie al lavoro di reverse engineering, consente ai manager delle flotte aziendali di avere accesso ai dati generati dal veicolo grazie ai quali si può rendere il lavoro più efficiente dal punto di vista dei costi e del tempo impiegato. Nel caso delle flotte aziendali composte da veicoli elettrici, il dispositivo telematico Geotab GO sarà in grado di informare il gestore della flotta con dati come l’autonomia del veicolo, l’efficienza e lo stato della carica, riducendo al minimo i momenti in cui il veicolo è fermo per ricaricare.

Le soluzioni telematiche di Geotab non sono però riservate ai veicoli elettrici, anzi, sono compatibili con circa 900 modelli di furgoni e auto con motore endotermico: i dati raccolti sono sostanzialmente gli stessi che si ottengono da un veicolo elettrico e permettono di rendere i percorsi delle consegne più rapidi ed efficienti, e perché, permettono di fare delle previsioni molto accurate sulla possibilità di aggiornare una specifica flotta passando alla mobilità elettrica.

Grazie agli strumenti sviluppati da Geotab sarà molto semplice andare ad analizzare quelli che sono i percorsi coperti quotidianamente dalla propria flotta per capire quale percentuale di veicoli potrebbe essere sostituita da veicoli a batteria: l’obiettivo ultimo di Geotab è quello della decarbonizzazione, e le soluzioni sviluppate dall’azienda aiutano i suoi clienti a intraprendere lo stesso percorso. Anche per questo motivo tra i maggiori clienti di Geotab troviamo diverse società specializzate nella copertura del cosiddetto “ultimo miglio“, quindi tante società di consegne o ritiro di pacchi postali – ad esempio UPS – ma non solo; la clientela di Geotab è molto variegata e la soluzione proposta dalla compagnia fondata in Canada può essere facilmente scalata su flotte che vanno da 2 a 500+ veicoli. Al mondo le aziende che possono contare su una flotta di 500+ veicoli non sono molte, e Geotab è fiera di poter dire che più del 60% della sua clientela è composta da queste società, che hanno capito le incredibili potenzialità di questa tecnologia: per questo motivo Geotab è la leader indiscussa quando si parla di veicoli connessi.

Ma come funziona davvero il sistema di Geotab? Dal punto di vista hardware, Geotab si occupa di sviluppare il suo dispositivo chiamato GO, pensato per essere compatibile in Plug & Play con qualunque veicolo e questo si occupa di interfacciarsi con i sensori dell’auto, di raccogliere i dati e di mandarli alla centrale operativa di Geotab che si occuperà non solo di smistare i dati raccolti, ma anche di confezionarli in grafici e tabelle facilmente leggibili. L’enorme moltitudine di dati raccolti da Geotab le permette di fare previsioni molto accurate basate sulla realtà e non su calcoli teorici, e questo aspetto rende il piccolo dispositivo GO ancor più prezioso; ad esempio, Geotab è in grado di supportare una flotta aziendale che opera in modo inefficiente basandosi sui pattern raccolti dalle flotte di aziende più efficienti – ovviamente sempre nel rispetto della privacy.

Inoltre, Geotab non si accontenta di lavorare su veicoli commerciali leggeri e per il trasporto di passeggeri, e ha avviato una collaborazione molto interessante che l’ha portata a sviluppare un modulo di controllo da installare su motoslitte utilizzate nelle regioni artiche – dove non c’è ricezione cellulare, affidandosi a un modem all’iridio per comunicazioni satellitari – che successivamente è stato adattato anche a dei veicoli utilizzati nell’Outback australiano, dove gli spazi sono immensi e a volte si ha necessità di tenere sotto controllo dei veicoli.

Per un futuro più sostenibile ed efficiente, Geotab ha sviluppato diversi strumenti che aiuteranno i gestori di flotte aziendali a fare il passaggio ai veicoli elettrici senza particolari difficoltà: grazie all’EVSA – EV Sustainability Assessment si possono analizzare i profili e le abitudini dei driver per capire quali veicoli, in base all’utilizzo che ne viene fatto, possono essere sostituiti da veicoli elettrici. Abbiamo poi il Green Fleet Dashboard, un altro strumento che mette a confronto flotte similari, così da facilitare la gestione dei costi e aiutare le aziende che vogliono introdurre dei veicoli elettrici nella propria flotta. Infine, per i più ansiosi in merito alla durata della batteria – sia sul lungo periodo, sia nelle stagioni con climi più freddi – Geotab ha sviluppato due strumenti molto utili a calcolare il range di un veicolo elettrico in inverno e dopo diversi anni di utilizzo.

Geotab sta svolgendo un lavoro molto prezioso per tutto il mercato: l’azienda non è rivenditrice di veicoli e offre soltanto un servizio pensato per migliorare l’efficienza di tutti, partendo dalle società con flotte di veicoli particolarmente ampie così da avere fin da subito un impatto sensibile – grazie alle soluzioni di Geotab le aziende si ritrovano molto rapidamente ad aver migliorato il proprio flusso di lavoro, oltre ad aver ridotto i costi e le emissioni di CO2.

Il motto aziendale di Geotab recita: “non puoi gestire quello che non puoi misurare” e penso che racchiuda alla perfezione lo spirito di questa società, che si è posta come obiettivo quello di raccogliere quanti più dati possibili e poi di utilizzarli in modo da migliorare l’efficienza nel lavoro, un aspetto da cui tutti quanti potremo beneficiare in futuro.