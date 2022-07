Pensare all’introduzione del limite di velocità in autostrada per prepararsi alla possibile crisi energetica a cui il Paese dovrà sicuramente far fronte: ad avanzare l’ipotesi sono gli esperti di energia del gruppo parlamentare CDU/CSU tedesco.

Tutto ciò che possa aiutare durante l’inverno e portare a una riduzione della CO2 deve essere messo sul piatto: risparmio energetico, energia nucleare, aumento dell’utilizzo delle biomasse e limite di velocità sulle autostrade, anche temporaneo, ha dichiarato il vicepresidente della CDU Andreas Jung.

L’eventuale crisi energetica durante la stagione autunnale potrebbe portare a diverse misure preventive con l’intervento da parte delle autorità federali tedesche. Non dimentichiamo che l’ipotesi di introdurre il limite di velocità a 130 km/h sulle autostrade tedesche rientrerebbe nel pacchetto di interventi che mira a garantire sicurezza energetica e protezione del clima di tutto il Paese.

Non escludiamo, però, che tale decisione potrebbe portare a consensi non del tutto assoluti. Lo stesso Markus Söder, numero uno del governo bavarese, ritiene che il limite di velocità non genera elettricità e, di conseguenza, la proposta dal gruppo parlamentare non andrebbe a costituire una reale soluzione per dei rischi imminenti nel prossimo inverno. Al contrario, secondo Markus Söder una scelta migliore sarebbe quella di estendere l’attività delle centrali nucleari, la cui chiusura sarebbe fissata entro la fine del 2022.

Verdi e alcune Associazione delle città e ambientaliste già in passato avevano avanzato la richiesta di adottare l’imposizione del limite di velocità a 100 km/h per un anno o un biennio, da estendere eventualmente in seguito ad una consultazione popolare. Il ministro dei trasporti Volker Wissing non comprende, infatti, la necessità di imporre un limite di velocità imposto agli automobilisti che sia limitato ad un arco temporale “indefinito” e del tutto provvisorio. Secondo alcuni dati diffusi, con un limite di 100 sulle autostrade, 80 sulle strade extraurbane e 30 km/h in città si risparmierebbero ben 9,2 milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno.