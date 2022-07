Con l’avvento della mobilità elettrica ci siamo resi conto di quanto spesso ci si affidi alle nostre orecchie per cogliere la presenza di veicoli in arrivo, specialmente nelle città dove il traffico è intenso e gli spazi ristretti: sarà capitato anche a voi di non notare un’auto elettrica in movimento perché anziché guardare vi siete affidati all’udito, ed è proprio questo il motivo che ha spinto l’Unione Europea a imporre che tutte le auto elettriche e ibride emettano un suono alle basse velocità, per allertare i pedoni della propria presenza. I suoni emessi sono scelti dal produttore all’interno di un range di suoni a disposizione, mentre negli Stati Uniti c’è chi vorrebbe maggiore libertà da questo punto di vista, arrivando a un punto in cui ogni singolo automobilista avrebbe il diritto di scegliere che suono emettere con la propria auto; fortunatamente le autorità che si occupano di sicurezza stradale negli USA hanno capito subito che si tratta di una deriva molto pericolosa, e hanno bloccato sul nascere l’iniziativa dei suoni personalizzati.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha prontamente bocciato la proposta, affermando che non ci sono abbastanza dati a supporto di questa decisione e anzi, i dati che abbiamo a disposizione ci dicono che l’uniformità è meglio, per questioni di riconoscibilità e sicurezza.

Il problema è stato analizzato anche dal punto di vista di persone non vedenti o ipovedenti, e anche in questo caso si è riscontrata una maggiore funzionalità quando i suoni emessi sono omogenei tra loro, e avere suoni personalizzati può dare vita a confusione.

Si continuerà a parlare di questo aspetto tecnico delle auto elettriche per lungo tempo ancora, almeno fino a quando la maggior parte della popolazione si sarà abituata alla presenza di auto più silenziose sulle nostre strade; il sistema di allerta dei pedoni, dal canto suo, ha già dimostrato la sua efficacia – secondo le stime è in grado di evitare circa 2400 incidenti all’anno solo negli Stati Uniti, con un risparmio sulle spese sanitarie pari a 250/320 milioni di dollari.