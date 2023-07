Le e-bike sono tra le grandi mode del momento e ogni giorno ce ne sono di più a riempire le strade delle metropoli di tutto il mondo. Quello che manca è una bicicletta elettrica marchiata Tesla, ed è qualcosa che molti vorrebbero.

Così lascia intendere un sondaggio eseguito da ebikes.org, da cui si capisce anche che questo mercato ha ancora molto potenziale inespresso, e nuovi marchi potrebbero trovare terreno fertile per crescere e avere successo. Per il sondaggio, gli editori hanno creato 69 modelli immaginari con l’aiuto dell’IA, e poi hanno chiesto ai loro lettori quale fosse il loro preferito e quanto avrebbero pagato.

Sicuramente Tesla è un marchio molto amato, e un punto di riferimento quando si parla di mobilità elettrica. Ma non è l’unico che occupa i desideri dei moderni “e-ciclisti”. In effetti, è Amazon a stare in cima alla lista, probabilmente perché c’è la speranza di vedere una e-bike Amazon Basic, che offra un eccezionale rapporto qualità-prezzo.

I consumatori che hanno risposto al sondaggio, e noi con loro, sperano che il mercato e-bike cresca nei prossimi anni, e che tale crescita porti prima di tutto a una riduzione dei prezzi. Ma ci sono anche altri elementi importanti: autonomia, velocità, comfort, personalizzazione della pedalata assistita e altro ancora.

E poi c’è chiaramente il sogno del modello perfetto, realizzato con il brand che ci ha rapito il cuore.

Tornando a Tesla, il fondatore Elon Musk si era detto possibilista già nel 2018 ma da allora non si è sentito più nulla. Nel frattempo altri produttori di auto, come Porsche e BMW, hanno messo sul mercato costose e-bike. Tra l altre e-bike immaginarie, oltre ad Amazon e Tesla

Tra le e-bike custom più desiderate, poi, dopo Amazon e prima di Tesla figurano Apple, Marvel, Audi The Last of Us e Toyota. Tesla però è quella che vede la cifra più alta alla voce “quanto saresti disposto a pagare”. In effetti, è una delle poche e-bike immaginarie che arrivano sopra i duemila dollari. Le altre due sono Audi e Marvel.

Sicuramente Tesla ha tutte le competenze necessarie per fare una e-bike convincente, e avrebbe anche un ottimo motivo per farlo: se il pubblico è davvero disposto a sborsare 2.254 dollari per questo prodotto, Tesla si metterebbe in tasca un margine niente male.