Di recente General Motors Company ha annunciato di aver ricevuto più di 66.000 prenotazioni per il suo nuovo Hummer EV, il colossale SUV e pick-up elettrico di cui vi raccontiamo ormai da diversi mesi; si tratta di una quantità di prenotazioni davvero impressionante, sufficiente a coprire tutta la produzione del 2024, stando a quanto sostiene GMC.

Ma le prenotazioni e gli ordini non sempre corrispondono, direte giustamente voi che state leggendo: questo è verissimo, ma nelle ultime settimane GMC ha visto un tasso di conversione da prenotazione a ordine superiore al 90%, il che significa che delle 66.000 prenotazioni ricevute, 59.400 potrebbero tradursi in ordini veri e propri.

Il mese di marzo 2022 è stato il più ricco di prenotazioni per l’Hummer EV, a quasi un anno di distanza dal lancio ufficiale sul mercato. Questo aumento repentino è da attribuire senza dubbio ai nuovi spot pubblicitari che GMC ha realizzato e ha mandato in onda durante eventi televisivi tra i più seguiti dell’anno. A febbraio, durante l’All-Star Game dell’NBA, GMC ha mandato in onda lo spot intitolato “King of Crabwalk” – che vi riportiamo di seguito – con LeBron James alla guida dell’Hummer EV durante una CrabWalk. Successivamente, un altro spot che vede protagonista la star dell’NBA è andato in onda durante il torneo NCAA di basket, durante il quale James racconta un po’ le specifiche e le prestazioni di Hummer EV.

“Continueremo a battere il ferro finché è caldo” ha detto Duncan Aldred, vice-presidente globale di Buick-GMC; l’idea della compagnia è quella di organizzare un’altra campagna media prima che il SUV sia pronto per la vendita nel 2023, in questo modo si potranno raccontare in modo semplice e diretto le caratteristiche principali di questo veicolo elettrico a dir poco prodigioso.

Tra dicembre 2021 e lo scorso mese di marzo, GMC è riuscita a consegnare i primi 100 esemplari e questo non ha fatto altro che scatenare un enorme interesse verso l’Hummer EV, al punto che si è letto di alcuni esemplari rivenduti a più del doppio nel prezzo originale – già decisamente corposo, di 113.000 $.