GMC Hummer EV, il pick-up elettrico del futuro si svela

Ve ne abbiamo parlato due settimane fa dopo la presentazione ufficiale da parte di General Motors, e oggi abbiamo tanti nuovi dettagli da raccontarvi sul nuovo Hummer EV, il primo pick-up a marchio Hummer interamente elettrico.

Nel video che trovate in calce all’articolo, il famoso youtuber Doug DeMuro ci mostra, in circa mezz’ora di video, tanti interessanti dettagli del nuovo Hummer EV in versione top di gamma ‘Edition 1’, e ci racconta delle diverse funzionalità che GMC ha integrato nella sua nuova creatura.

Esternamente, l’auto ha una presenza imponente, con linee decise e squadrate tipiche degli Hummer, con un pianale di carico posteriore lungo 150cm, allungabile a più di 210cm grazie al particolare design del portellone posteriore. Anche frontalmente, sotto al cofano con apertura elettrica, troviamo spazio di carico – progettato per ospitare i pannelli che compongono il tetto panoramico Sky View Roof, removibili facilmente dall’utente. L’impianto luci è un tripudio di LED, con la barra frontale che riporta la dicitura Hummer che svolge anche la funzione di indicatore della ricarica: una volta collegata l’auto a una colonnina di ricarica la barra frontale mostrerà il livello di carica raggiunto. Tra le modalità di ricarica, ne è prevista una super-veloce a 800 volt, che permette di ottenere 100 miglia di autonomia in soli 10 minuti di ricarica.

Capitolo off-road: nei giorni scorsi si è parlato molto della funzione Crab Walk, che permette all’auto di sterzare anche le ruote posteriori, una funzione che piacerà molto agli amanti del fuoristrada ma che può rivelarsi utile anche per manovrare un’auto così imponente in stretti spazi cittadini; un’altra feature molto interessante per gli amanti del fuoristrada è sicuramente la presenza di 2 telecamere poste sotto l’auto, posizionate in modo da riprendere le ruote anteriori e posteriori così da poter controllare il terreno quando si guida in situazioni complicate. GMC sostiene di aver posizionato al meglio le due videocamere così da evitare rotture, ma fornirà set di lenti sostitutive qualora si dovessero rompere. Le sospensioni ad aria installate permettono all’auto di alzarsi fino a 406mm da terra, permettendo così all’auto di avere un angolo di approccio agli ostacoli di quasi 50°. E’ stato inoltre confermato che la modalità di guida ‘Rock Crawling’, per i terreni particolarmente accidentati dove solitamente si utilizzano molto i freni, ricaricherà le batterie dell’auto sfruttando appunto l’energia sprigionata dalle frenate. Tra le varie funzioni previste, c’è anche quella che permette di sgonfiare le gomme senza abbandonare il veicolo, così da facilitare la guida su certi tipi di terreno. Purtroppo, a differenza di quanto visto su altri modelli GMC, non è presente un compressore per rigonfiare le gomme in modo contestuale.

Doug ci racconta anche del launch control chiamato ‘Watts to Freedom‘, che nel video viene definito più una ‘launch experience’: all’attivazione di questa modalità infatti, la macchina si abbassa il più possibile, gli altoparlanti riproducono una musica epica e i sedili cominciano a vibrare, tutto per far vivere al pilota un’esperienza ancora più entusiasmante, prima di lanciarsi da 0 a 100 in 3 secondi, grazie al colossale trio di motori da 1000 cv complessivi.

L’interno dell’auto, nel video di Doug, è ancora in versione demo, per cui non abbiamo potuto vedere in azione le funzioni promesse da GMC, ma gli spazi interni sembrano ben progettati e seguono le linee squadrate già viste esternamente. Tra i dettagli degli interni che ci sono piaciute di più, c’è sicuramente il tetto apribile e il lunotto posteriore elettrico.

Questi sono solo alcuni dei dettagli raccontati da Doug DeMuro nel video dedicato alla nuova Hummer EV, il cui debutto sul mercato è previsto per l’autunno del 2021.