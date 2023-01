Volete mantenere gli pneumatici della vostra auto sempre al valore ottimale di pressione o riportare uno pneumatico sgonfio al livello di pressione corretto, evitando di recarvi dal gommista? É possibile! Semplicemente acquistando un compressore d’aria portatile.

A lungo andare gli pneumatici tendono a perdere pressione, motivo per cui è utile eseguire un check-up su tutte e quattro le ruote, soprattutto se si percorrono un gran numero di chilometri. Non dimentichiamo che uno pneumatico sgonfio può avere diversi impatti negativi sia sulla guida in termini di consumi e stabilità, che sulla sicurezza.

Il compressore portatile Xiaomi Mi 1S che vi proponiamo, grazie all’offerta Amazon del 20% che fa scendere il prezzo a 47.99 euro, dispone di una batteria da 2000 mAh che rende questo accessorio multifunzionale adatto non solo per pneumatici di auto di piccole e media dimensioni ma anche a pneumatici per bici, giocattoli e altri oggetti gonfiabili.

Parliamo di un accessorio indispensabile, ideato per rispondere alle esigenze degli utenti in caso di emergenza durante viaggi ed escursioni. I tempi per gonfiare gli pneumatici sono del tutto rapidi: ci vogliono infatti solamente 20 secondi per passare da 0 Psi a 150 Psi. Le modalità d’uso sono estremamente facili grazie ai quattro valori unitari (PSI, BAR, KPA, KG / CM²) preimpostabili direttamente dall’utente.

La presenza di un piccolo display led contribuisce a semplificare la fase di gonfiaggio grazie alla retroilluminazione che consente di leggere facilmente i dati anche in caso di scarsa luminosità: non a caso, Xiaomi ha deciso di implementare un display digitale che rileva la pressione dei pneumatici e, una volta raggiunta la pressione richiesta, il compressore si spegne automaticamente.

Non vi resta che acquistare il compressore Xiaomi che, con le sue dimensioni del tutto ridotte di 124x71x45,3 mm, è anche estremamente comodo da trasportare. Disponibile anche la consegna Prime senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati.