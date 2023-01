Tra le numerose novità presentate al CES 2023 di Las Vegas dai colossi del settore automotive, non passa inosservata Goodyear che ha deciso di svelare uno pneumatico dimostrativo composto per il 90% da materiali sostenibili. Lo pneumatico, dopo aver superato importanti test normativi, dimostra di avere una resistenza al rotolamento inferiore rispetto ad uno realizzato con materiali tradizionali. Il risultato? Lo pneumatico Goodyear consente di risparmiare carburante, oltre ad avere un basso impatto ambientale.

Continuiamo a compiere progressi verso il nostro obiettivo di introdurre il primo pneumatico in materiale sostenibile al 100% nel settore entro il 2030, ha affermato Chris Helsel, vicepresidente senior, Operazioni globali e Chief Technology Officer.

Non dimentichiamo che già lo scorso anno l’azienda aveva presentato uno pneumatico composto al 70% da materiali sostenibili che arriverà sul mercato nel corso di quest’anno. Il 2023 sarà, dunque, un anno importante per portare avanti il perfezionamento di uno pneumatico realizzato quasi esclusivamente da materiali a basso impatto ambientale. Nello specifico, lo pneumatico è composto da 17 ingredienti presenti 12 diversi componenti. Tra i materiali utilizzati ci sono il nerofumo, indispensabile per rinforzare la mescola e aumentarne la durata, l’olio di soia che aiuta a mantenere la mescola flessibile ai cambiamenti di temperatura, la silice prodotta dalla lolla del riso, che contribuisce ad ottimizzare l’aderenza e ridurre il consumo di carburante. Non manca, inoltre, la presenza di resine di pino bio-rinnovabili e acciaio riciclato.

L’ultimo anno è stato fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo. Abbiamo ricercato nuove tecnologie, identificato opportunità per un’ulteriore collaborazione e utilizzato la tenacia del nostro team non solo per dimostrare le nostre capacità di produrre uno pneumatico con il 90% di materiale sostenibile, ma anche per produrre quest’anno uno pneumatico con un contenuto di materiale sostenibile fino al 70%. Il nostro team continua a mostrare la sua innovazione e il suo impegno per costruire un futuro migliore.

Tra i componenti del pneumatico, anche polimeri a bilancio di massa certificati ISCC da materie prime bio e bio circolari. Il risultato ottenuto da Goodyear promette bene, ma non dimentichiamo che l’obiettivo dell’azienda è introdurre il primo pneumatico completamente sostenibile entro il 2030.