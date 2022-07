L’anno scorso, Google Maps ha iniziato a offrire un modo alternativo per navigare; laddove in genere un’app di navigazione predilige il percorso più veloce o economico, Maps ha iniziato a suggerire percorsi più efficienti per il carburante. Tuttavia, non tutti i veicoli si comportano allo stesso modo o possono ottimizzare l’efficienza del carburante con gli stessi metodi. Mentre, ad esempio, i veicoli endotermici rappresentano la maggioranza delle vetture circolanti, un numero sempre crescente è dato dalle soluzioni ibride ed elettriche che però necessitano di un’accortezza differenza in termini di calcolo.

A questo proposito, l’ultimo aggiornamento beta di Google Maps, versione 11.39, include un menu per specificare il tipo di motore del veicolo in uso. Questa selezione, che definisce benzina, diesel, ibrido ed elettrico, verrà utilizzata da Google Maps per “personalizzare” la navigazione e trovare il percorso ottimale per risparmiare sul carburante (o corrente) e inquinare meno. La selezione potrà essere modificata all’avvio di ogni singolo viaggio, qualora fosse a disposizione del guidatore un veicolo differente. La funzionalità rappresenta, al momento, una esclusiva per Google Maps e data la consapevolezza ambientale dell’azienda non ci stupiamo della scelta.

Poiché la funzionalità è ancora in rollout e in fase di sperimentazione, i conducenti di veicoli elettrici e ibridi dovranno probabilmente aspettare ancora qualche settimana per testare le nuove funzionalità. Una volta disponibile, proveremo la funzione anche qui in Italia con un articolo dedicato. Considerato il continuo aggiornamento delle app di navigazione, non ci stupirebbe se anche Waze dovesse integrare questa funzione. In fin dei conti, una situazione analoga è successa in passato quando sono stati integrate le funzionalità legate alle colonnine di ricarica.