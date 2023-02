Negli ultimi anni le batterie al litio si sono diffuse in enorme quantità su una serie di dispositivi e mezzi di trasporto e si pensa, giustamente, che utilizzare energia conservata in una batteria sia più ecologico rispetto all’utilizzo di carburanti fossili in motori a scoppio; purtroppo però, i processi di produzione delle batterie sono ancora molto impattanti sull’ambiente ed è quindi importante progettare batterie che possano essere aperte e riparate in caso di necessità, come sta provando a fare Gouach.

L’azienda francese, specializzata nella realizzazione di batterie per mezzi di trasporto elettrici come le e-bike o gli scooter, ha deciso di basare tutta la sua missione sulla sostenibilità delle sue batterie: la batteria è l’elemento più costoso su qualunque veicolo elettrico ed è importante non solo preservarlo, ma anche progettarlo in una maniera tale da rendere la batteria riciclabile una volta arrivata alla fine della sua vita su un mezzo di trasporto. Ad oggi molto spesso quando una batteria non funziona correttamente si è costretti a cambiarla interamente, anche se il problema può trovarsi in una scheda di controllo o in una singola cella.

Il design di Gouach è stato pensato proprio per azzerare questo problema: anziché creare un design che riduca al minimo i costi di produzione senza però permettere riparazioni, Gouach ha scelto una strada più virtuosa e ha progettato una batteria facile da aprire e con poche componenti, così da rendere più facile una eventuale riparazione, ma anche il processo di riciclaggio.

Secondo quanto afferma Gouach le sue batterie possono essere aperte e riparate facilmente in circa 10 minuti, un risultato incredibile se si pensa che normalmente possono volerci giorni, se non settimane, per procurarsi una batteria nuova che rispetti le specifiche che ci servono.

Al momento Gouach offre una serie di batterie da 420, 430, 540 e 560 Wh, tutte semplici da aprire e riparare in caso di necessità e l’obiettivo della compagnia è quello di diffondere la tecnologia in ambiti commerciali di ride-sharing.