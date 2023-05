In occasione dell’I/O 2023, Google ha presentato diverse novità riguardanti il sistema operativo Android Auto e Android Automotive; innovazioni che puntano a migliorare ulteriormente la vita a bordo dell’auto, con sistemi di intrattenimento sempre più avanzati. Giusto per fare un po’ di chiarezza, mentre Android Auto è una sorta di mirroring del vostro smartphone direttamente sullo schermo dell’auto, Android Automotive è un vero e proprio sistema operativo sviluppato da Google e pensato per essere integrato nelle auto moderne. Per entrambi abbiamo disponibili diversi approfondimenti, quello di Android Auto è disponibile a questo indirizzo, mentre quello di Android Automotive è raggiungibile qui.

Tornando alla notizia, la novità riguarda la collaborazione tra Google e le famose app per le videoconferenze Zoom, Microsoft Teams e Cisco Webex. Grazie a questa sinergia, sarà presto possibile partecipare alle riunioni virtuali direttamente dal proprio veicolo dotato di Android, anche se solo in modalità audio con comandi semplificati sul display dell’infotainment. Alloo stato attuale l’unica app disponibile in tal senso era Meet.

Un’altra novità riguarda l’integrazione della popolare app di navigazione Waze nel Google Play Store per tutti i veicoli con Google Automotive integrato: una vera chicca per quei proprietari di Volvo/Polestar e Renault che preferisco Waze al più classico Maps.

Inoltre, gli sviluppatori possono ora integrare il quadro strumenti con le loro app di navigazione, fornendo ai conducenti informazioni ancora più approfondite sui loro viaggi, come l’autonomia, il livello del carburante e la velocità. Google ha anche aggiunto nuove categorie di app alla libreria di app di Android for Cars, tra cui app IoT e meteo, come The Weather Channel.

Google prevede di aggiungere il supporto multi-schermo al sistema operativo Android Automotive OS 14, che consentirà “esperienze di intrattenimento condivise” tra guidatori e passeggeri. La società precisa infine che Android Auto sarà disponibile in quasi 200 milioni di auto entro la fine del 2023, mentre Android Automotive verrà adottato sempre da più costruttori nei prossimi anni.