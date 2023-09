Nel mondo del drifting, Keiichi Tsuchiya è una leggenda indiscussa. Il suo giudizio sulle capacità di un veicolo elettrico ad alte prestazioni è quindi di notevole importanza. Tsuchiya, noto come il “Re del Drifting”, è famoso per la sua abilità nel far scivolare lateralmente qualsiasi veicolo con grande stile.

Recentemente, Tsuchiya è salito al volante dell’Ioniq 5 N di Hyundai per mettere in mostra le capacità dell’auto elettrica ad alte prestazioni, ed è emerso dall’esperienza con grande soddisfazione. Con una precisione sorprendente, Tsuchiya manovra il crossover elettrico attraverso le curve con grande abilità, creando spettacolari nuvole di fumo mentre le gomme stridono e il rombo artificiale del motore viene sopraffatto dal suono delle gomme.

“Questa è la mia prima volta alla guida di un’auto elettrica in grado di driftare,” ha dichiarato Tsuchiya. “È così divertente!”

Il leggendario pilota del drifting è rimasto particolarmente colpito dall’agilità dell’Ioniq 5 N, considerando che si tratta di un veicolo che pesa più di 4.800 libbre. Dopo l’esperienza di guida, Tsuchiya pensava che il peso dell’auto fosse inferiore di circa 880 libbre rispetto alla realtà. “Ma quando sono tornato ai box, sono rimasto sorpreso nel sapere quanto pesasse effettivamente.”

Queste straordinarie performance sono il risultato delle eccezionali caratteristiche dell’Ioniq 5 N. La funzione di distribuzione di coppia N invia la potenza dalle ruote anteriori a quelle posteriori, mentre un sistema di controllo della trazione elettronico (e-LSD), posizionato sull’asse posteriore, bilancia la coppia tra le ruote posteriori.

Quest’ultimo lavora in tandem con l’N Drift Optimizer per mantenere l’auto in posizione laterale durante le curve, mentre un sistema di simulazione di derapate (Torque Kick Drift) offre una sensazione simile a quella di un’auto a combustione interna a trazione posteriore.

Hyundai punta a offrire un’esperienza di guida all’antica in un pacchetto elettrico, dimostrato dalla trasmissione simulata N e-shift DCT. Questo approccio potrebbe conquistare anche gli appassionati dei motori a combustione interna, portandoli a scoprire il mondo delle auto elettriche ad alte prestazioni.

Tsuchiya ha sottolineato: “È stato così divertente vedere la parte posteriore dell’auto muoversi così bene.”

“Io non mi aspettavo molto, perché (in Giappone) finora non c’erano molti veicoli sportivi di origine coreana,” ha aggiunto il Re del Drifting. Tuttavia, l’Ioniq 5 N ha ribaltato questa opinione. “Oh, stanno creando auto divertenti“, ha pensato Tsuchiya mentre guidava.

A differenza di alcune auto elettriche ad alte prestazioni, l’Ioniq 5 N non punta solamente alla velocità in rettilineo ma dimostra di essere altamente capace anche sotto questo aspetto. Con una potenza che può arrivare fino a 641 cavalli e 568 lb-ft di coppia (con N Grin Boost attivato), il crossover è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. La potenza viene distribuita a tutte e quattro le ruote, con un’accentuata trazione posteriore che rende l’esperienza nelle curve, ancora più emozionante.