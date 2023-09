La casa automobilistica cinese Build Your Dreams (BYD) ha collaborato con la multinazionale del petrolio e del gas Shell per aprire la stazione di ricarica per veicoli elettrici più grande al mondo a Shenzen, in Cina. Questa stazione, ufficialmente conosciuta come Shell Recharge Shenzhen Airport EV Station, segnala l’interesse delle compagnie petrolifere nel settore dei veicoli elettrici, un contrasto rispetto alle reti di ricarica iniziali sviluppate anni fa dalle case automobilistiche come Tesla.

Negli Stati Uniti, Tesla ha una rete di ricarica considerevole, ma non ha ancora installato un numero così elevato di punti di ricarica in un singolo luogo come questa stazione Shell. La stazione è in grado di servire più di 3.300 veicoli elettrici in un solo giorno, grazie alla presenza di ben 258 stalli occupabili a rotazione.

Nonostante le sue dimensioni, la stazione non sembra sovraccaricare la rete elettrica nelle vicinanze, poiché Shell dichiara di poter generare fino a 300.000 kilowattora di elettricità grazie ai pannelli solari sul tetto della struttura e compensare così la considerevole richiesta.

La scelta di BYD di sostenere una stazione di ricarica così grande potrebbe essere motivata dalla concorrenza con Tesla; vista la scarsa conoscenza del marchio cinese, è chiaro che un aumento della visibilità locale potrebbe aiutare le vendite.

La Cina è un mercato molto importante per i veicoli elettrici, con una crescente popolarità tra i consumatori cinesi. Nonostante l’impressionante dimensione della stazione di ricarica Shell in Cina, è possibile che negli Stati Uniti possano emergere progetti simili o addirittura più grandi, considerando l’adozione sempre più rapida dei veicoli elettrici da parte degli americani.