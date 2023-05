L’idea della ricarica wireless in movimento per le auto elettriche è senza dubbio affascinante perché prevede la possibilità di fare lunghi spostamenti con un’auto a zero emissioni senza bisogno di doversi fermare a caricare la batteria: per dimostrare la fattibilità del progetto, la compagnia israeliana Electreon sta guidando un Toyota RAV4 plug-in hybrid, quindi con una batteria molto piccola, in modalità 100% elettrica per 100 ore, girando su uno speciale circuito ovale dotato di sezioni in grado di eseguire la ricarica wireless.

L’esperimento è disponibile su Youtube, è iniziato ieri e impiegherà circa 100 ore per il suo completamento: prevede di guidare un RAV4 con una piccola batteria da 18 kWh lungo un percorso ovale con un 25% di asfalto dotato di tecnologia per la ricarica wireless, così da evitare che la batteria si scarichi completamente e consentendo di viaggiare tra 1000 e 1500 km senza mai dover essere attaccata a una colonnina.

“Il supporto politico e da parte dell’industria per quanto riguarda le tecnologie di ricarica wireless per auto elettrico non è mai stato così alto da quando Electreon ha iniziato le sue attività nel 2013. Abbiamo assistito a una forte crescita dell’entusiasmo intorno alla nostra tecnologia, oggi diventato un vero e proprio supporto. Oggi vediamo molti esempi di impegno nell’integrare le tecnologie di ricarica wireless in molte strade pubbliche in giro per il mondo. Noi siamo coinvolti in una dozzina di progetti in 5 paesi, in collaborazione con 60 partner globali tra cui importanti partner del mondo automotive. E’ il momento della svolta.” ha detto Oren Ezer, co-fondatore e CEO di Electreon.

Electreon è una delle aziende che ha fatto più passi avanti nello sviluppo delle tecnologie di ricarica wireless per auto elettriche e la sua versione è in grado di funzionare sia quando l’auto è ferma, sia quando è in movimento, e solo qualche settimana fa la compagnia ha svelato un pulmino in Germania che è in grado di caricarsi mentre viene guidato.

Se vuoi vedere l’esperimento condotto in diretta da Electreon clicca qui!