Fino al 24 aprile sarà possibile aggiudicarsi la “Pantera Rosa”, bicicletta che ha accompagnato il cantante Jovanotti per tantissimi chilometri. Pinarello e Lorenzo Jovanotti hanno organizzano un’asta di beneficenza a supporto di UNICEF Italia per supportare l’attuale emergenza in Ucraina. Non a caso, i fondi raccolti da UNICEF saranno destinati alla popolazione Ucraina attualmente colpita dal conflitto. In palio la bici da corsa Dogma F12 “Pantera rosa”, un pezzo unico disegnato dal presidente di Cicli Pinarello, Fausto Pinarello, insieme a Lorenzo Jovanotti.

Questa bici ha accompagnato il cantante per circa 15.000 km in tantissime avventure e, alla luce della situazione attuale in Ucraina, è stato deciso di donarla e creare un’asta di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto ad UNICEF Italia, si legge sulla nota di presentazione dell’asta sul sito di Pinarello.

La Pinarello Dogma F12 colore rosa di Lorenzo Cherubini è stata messa in vendita con una base d’asta di 10.000 euro ma le offerte sono attualmente superiori, al momento il “costo” è infatti aumentato a 13.800 euro.

UNICEF supporta l’iniziativa e tutti i fondi raccolti saranno destinati per l’emergenza in Ucraina, per aiutare tutti i bambini e gli adolescenti che vivono la crisi umanitaria in corso. Grazie al contributo del donatore sarà possibile per UNICEF fornire alimenti, bevande, medicinali, servizi igienici e protezione alle famiglie colpite dal conflitto. La bici verrà consegnata in perfetto stato di manutenzione a colui che si aggiudicherà l’asta. Tutte le parti usurate saranno sostituite e sarà quindi perfettamente utilizzabile. Oltre all’unicità dell’esemplare utilizzato personalmente da Lorenzo la bici è di altissima gamma, assemblata con i migliori componenti disponibili sul mercato, si legge ancora nella nota.

Il vincitore riceverà la bici messa all’asta in perfetto stato; eventuali parti usurate saranno infatti sostituite.