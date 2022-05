Mercedes-Benz ha raggiunto un traguardo storico per l’industria automobilistica tutta: la Casa tedesca ha infatti annunciato di aver ottenuto dalla KBA tedesca una certificazione con validità internazionale per la guida autonoma di livello 3, finora mai vista su auto di serie.

A partire dal prossimo 17 maggio, Mercedes-Benz offrirà ai propri clienti dei modelli Classe S ed EQS – l’ammiraglia elettrica che abbiamo già avuto il piacere di guidare in diverse occasioni – il pacchetto Drive Pilot al prezzo di 5000 € + IVA, così da sbloccare tutte le funzionalità che permettono all’auto di guidare autonomamente, seppur con la necessità che il conducente resti vigile e pronto a riprendere il controllo dell’auto in un istante.

I sistemi di guida autonoma attuali si basano su sensori radar e LiDAR, oltre che grazie all’utilizzo di telecamere e altri sensori, come quelli a ultrasuoni e quelli che rilevano il grado di umidità, per modificare il comportamento dell’auto in base al meteo.

Grazie all’unione di tutti questi sensori, che lavorano con il principio di ridondanza, l’auto sarà in grado di mantenere il controllo del sistema anche in caso di malfunzionamenti di uno dei vari sensori presenti, perché in realtà i sensori installati in diversi casi raccolgono la stessa tipologia di dati, andando poi a integrarli tra loro per un’analisi più completa e precisa.

La tecnologia Mercedes-Benz DrivePilot su Classe S ed EQS permetterà al conducente di lasciare all’auto il controllo del veicolo in casi ben precisi: per esempio in Germania è possibile attivare la guida autonoma di livello 3 su tratti di autostrada ben precisi, e non oltre a una velocità di 60 km/h – potrà sembrare poco, ma significa avere la possibilità di distrarsi, almeno parzialmente, in caso di traffico intenso che riduce inevitabilmente la velocità. A differenza della guida autonoma di livello 2, con quella di livello 3 è consentito togliere le mani dal volante dell’auto, che proseguirà nella sua corsa e avviserà il conducente qualora servisse un intervento umano.