Denso, produttore di componenti automobilistici del Gruppo Toyota, e l’azienda tecnologica giapponese Obayashi avrebbero stretto una partnership per dare il via ai test della nuova tecnologia di ricarica wireless dei veicoli in corsa. Grazie a tale innovazione, i veicoli elettrici possono ricaricarsi in modalità wireless viaggiando su determinate corsie ed eliminando, conseguentemente, le fastidiose soste per la ricarica delle batterie.

Non a caso, la diffusione dei veicoli elettrici richiede ottimizzazioni dal punto di vista della ricarica e tecnologie come l’elettrificazione stradale non potrebbero che assicurare un’autonomia pari a quella di un veicolo tradizionale endotermico. Nonostante non ci siano ancora dettagli specifici sul progetto, probabilmente la nuova tecnologia sarà lanciata nel 2025 e destinata ad autobus urbani a guida autonoma. Successivamente ad essere interessati saranno anche altri veicoli.

Denso e Obayashi non sono però le uniche realtà che stanno testando tale tecnologia. Il nostro Paese è infatti protagonista del progetto “Arena del futuro“ costruito da A35 in collaborazione con la casa automobilistica Stellantis e altri partner tra cui ABB, Electreon, IVECO, IVECO BUS, Mapei, Pizzarotti, Politecnico di Milano, Prysmian, Stellantis, TIM, FIAMM Energy Technology, Università Roma Tre e Università di Parma. Il circuito della lunghezza di 1.050 metri è situato in un’area dell’autostrada A35 in prossimità dell’uscita Chiari Ovest e alimentato con una potenza elettrica di 1 MW. Grazie al Dynamic Wireless Power Transfer i veicoli elettrici possono ricaricarsi in modalità wireless viaggiando su corsie cablate grazie ad un innovativo sistema di spire posizionate sotto l’asfalto. Tale tecnologia di ricarica consente dunque di trasmettere l’energia necessaria ad autobus e vetture. Nello specifico, il sistema attinge corrente alternata dalla rete e la trasforma in continua.

Oltre all’Italia, anche la Svezia ha dato il via ad un progetto pilota lo scorso giugno. Parliamo del Smartroad Gotland, tratto dotato di tecnologia wireless che consente a camion e bus elettrici di ricaricarsi per induzione senza necessità di fare soste. Per il momento si tratta di un breve tratto di 1,6 km tra l’aeroporto e il centro di Visby.