Il gasdotto H2Med verrà esteso fino alla Germania. A ufficializzare la notizia, nei giorni scorsi, è stato il presidente francese Emmanuel Macron in occasione di una recente conferenza stampa tenutasi nella città di Parigi. Non dimentichiamo che il gasdotto H2Med è stato inizialmente previsto tra Barcellona e Marsiglia e la decisione di estenderlo fino alla Germania permetterà di trasportare l’idrogeno verde dalla Penisola Iberica fino ai Paesi più a nord.

Abbiamo deciso di allargare il progetto H2Med, che grazie a dei finanziamenti europei lega Portogallo, Spagna e Francia, anche alla Germania. Berlino sarà un partner importante per quest’infrastruttura essenziale, queste le parole del presidente francese Emmanuel Macron.

Una volta realizzato, il progetto H2Med avrà come obiettivo quello di portare l’idrogeno verde anche in quei Paesi dell’Unione europea che non vantano di una produzione propria sul territorio. Secondo quanto diffuso, il progetto H2Med dovrebbe essere operativo già nel 2030 con due tratte distinte: una che collegherà la Spagna al Portogallo via terra e una seconda che collegherà la Spagna alla Francia tramite tubi sottomarini.

Parliamo inevitabilmente di un’infrastruttura importante e ambiziosa se pensiamo che il costo totale del progetto si aggira intorno ai 3 miliardi di euro. Previsto come il “primo” grande corridoio di idrogeno d’Europa, si prevede che il gasdotto trasporterà il 10% del consumo di idrogeno del continente, pari a due milioni di tonnellate all’anno.

Per l’occasione anche il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha twittato mostrando tutto il suo entusiasmo: “La Germania si unisce a H2Med insieme a Francia, Portogallo e Spagna”.

Non a caso, l’annuncio del presidente francese durante una conferenza stampa a Parigi al fianco del cancelliere tedesco Olaf Scholz è avvenuto in occasione delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario del Trattato dell’Eliseo, un giorno che viene ricordato per tutta la sua importanza.