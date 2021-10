Haliade-X, entra in funzione la turbina eolica più potente al mondo

Si chiama Haliade-X la turbina eolica offshore più potente al mondo installata nella città di Rotterdam e progettata da GE Renewable Energy. Haliade-X è alta 248 metri, ha un rotore di 220 metri mentre ciascuna pala raggiunge i 107 metri.

Non dimentichiamo che la realizzazione di turbine eoliche come la Haliade-X favoriscono una maggiore capacità di produzione evitando dunque di dover installare un gran numero di strutture.

Non a caso, la turbina entrata in funzione nelle scorse ore dispone di una potenza di 14 MW ed è in grado di generare fino a 74 GWh di energia l’anno, risparmiando all’ambiente ben 52.000 tonnellate di CO2, dato equivalente alle emissioni generate da un numero complessivo di 11.000 veicoli.

Siamo lieti di annunciare che il prototipo Haliade-X è la prima turbina del settore a funzionare con successo a 14 MW, ha commentato Vincent Schellings, ceo di GE Renewable Energy Offshore Wind.

L’azienda fa inoltre sapere che in seguito al lancio del prototipo nei Paesi Bassi, fornirà 87 turbine al parco eolico offshore di Dogger Bank C, al largo della costa nord-orientale dell’Inghilterra. Con il raggiungimento di tale obiettivo, si darà vita al parco eolico più grande al mondo insieme a Dogger Bank A e Dogger Bank B.

Nonostante l’ottimo risultato finora raggiunto, GE Renewable Energy dovrà fare i conti con la nota azienda danese Vestas al lavoro con la turbina V236-15,0 MW in grado di raggiungere i 15 MW di potenza, per un totale di circa 80 GWh l’anno di energia rinnovabile.