Harley-Davidson richiama la sua LiveWire per un problema software

Harley-Davidson ha avviato una campagna di richiamo per tutte le LiveWire 2020 prodotte tra il 23 settembre 2019 e il 16 marzo 2020.

Il motivo del richiamo è legato a un problema di perdita di potenza che deriva dalla circuiteria di ricarica. Secondo le stime di Harley-Davidson circa l’1% delle moto soffre di problemi di interruzione di alimentazione, originati proprio dai circuiti di ricarica del sistema.

La compagnia contatterà tutti gli acquirenti nei prossimi giorni, per avvisarli qualora la loro LiveWire rientrasse tra quelle affette dal richiamo. E’ possibile organizzare un ritiro gratuito della moto presso la propria abitazione, qualora non si volesse guidare fino al concessionario ufficiale più vicino.

Per risolvere il problema sarà sufficiente applicare un aggiornamento al software della LiveWire.

I documenti ufficiali di richiamo recitano quanto segue:

Il software OBC (On-Board Charging System) potrebbe spegnere inavvertitamente l’alimentazione elettrica senza nessun tipo di avviso al pilota. In alcuni casi risulta poi impossibile riaccendere il veicolo, mentre in altri casi anche dopo aver riavviato il problema si ripete, facendo spegnere nuovamente la moto.

Purtroppo questo non è il primo problema incontrato dalla LiveWire, e non è nemmeno la prima volta che si tratta di un problema legato al sistema di ricarica. Alla fine del 2019 Harley-Davidson ha dovuto interrompere la produzione per diversi giorni, dopo aver notato un’anomalia su una singola moto.

Nonostante i problemi riscontrati, la Harley-Davidson LiveWire resta un interessante player del mercato delle moto elettriche: la proposta di Harley è in grado di raggiungere i 235 km di autonomia nell’utilizzo cittadino, facendo da 0 a 100 in 3.5 secondi grazie ai 105 cavalli che il motore è in grado di erogare.

Il sistema di ricarica rapida della corposa batteria da 15.5 kWh permette di portare la batteria da 0 all’80% di carica in soli 40 minuti, mentre ci vogliono 60 minuti totali per arrivare al 100%. La batteria è prodotta da Samsung, ed è coperta da 5 anni di garanzia senza limite kilometrico.

In Italia il prezzo della Harley-Davidson LiveWire è fissato a 34.200 €.