Harley-Davidson Sportster è uno dei modelli più famosi e longevo della casa motociclistica americana e, alcuni mesi fa, siamo riusciti a provare un modello nella splendida e classica colorazione Vivid Black lasciandoci con una serie di sensazioni più che positive. Il mercato, lo sappiamo, è in continua evoluzione con rincari su tutte le file: dai carburanti ai componenti, passando dai pedaggi fino alle moto (o auto stesse).

Situazione che colpisce anche Harley che, in occasione del modello 2023, ha deciso di incrementare lievemente i prezzi della sua Sportster S. Mentre alla fine dello scorso anno il prezzo era di 17.500 euro per la versione in colorazione Vivid Black e di 17.800 euro per quelle in White Sand Pearl o Mineral Green Metallic, ora per portarne a casa una sono necessari non meno di 18.900 euro. Nessuna differenza invece per chi decide di scegliere un’altra colorazione: l’esborso di 300 euro rimane in essere. Le colorazioni tuttavia sono lievemente modificate: mentre resta disponibile White Sand Pearl, scompare Mineral Green Metallic e debuttano Gray Haze e Bright Billiard Blue. Chi volesse acquistare la Sportster S in White Sand Pearl, Gray Haze o Bright Billiard Blue dovrà pagare 19.200 euro. Un incremento, a conti fatti, del 8% rispetto al prezzo del 2022.

A fronte di questo, Harley-Davidson Sportster S rimane una vera e propria icona per chi è alla ricerca della perfetta moto da viaggio in stile “custom”. Nonostante la chiave moderna che caratterizza questo modello, Sportster S 1250 segue le orme degli storici modelli anche se, come anticipato nella nostra prova, siamo consapevoli che lo stile di questa moto potrebbe lasciare perplessi coloro che son più legati alle radici del marchio.