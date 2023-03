I monopattini elettrici sono entrati a far parte della nostra mobilità: non solo auto, veicoli commerciali e autobus percorrono quotidianamente le strade delle nostre città, ma anche i nuovi mezzi di micromobilità elettrica. Utenti di tutte le età scelgono il monopattino per effettuare spostamenti dell’ultimo miglio ma è fondamentale che ognuno rispetti le norme di sicurezza per evitare spiacevoli incidenti. Se da una parte anche il Governo sta lavorando all’introduzione di nuove norme, e conseguenti pene, per aumentare la sicurezza sulle strade del Paese, dall’altra anche le aziende impegnate nei servizi di sharing sembrano voler intraprendere iniziative che mirano a sensibilizzare gli utenti in tema di sicurezza. Una serie di novità arriva da Helbiz: la società ha infatti deciso di introdurre alcune novità a Roma proprio per promuovere un utilizzo più responsabile della propria flotta di monopattini elettrici.

Secondo quanto diffuso dall’azienda, sarà introdotto un nuovo sistema di sanzioni che penalizzerà gli utenti che utilizzano in maniera scorretta i monopattini elettrici e che non rispettano il Codice della Strada.

Helbiz è un’azienda che pone grande attenzione alla sostenibilità e al decoro urbano e crede fortemente nell’importanza della micro-mobilità come strumento per migliorare la vivibilità cittadina. Il sistema di sanzioni che adotteremo è mirato a tutelare sempre meglio una città unica al mondo come Roma, i suoi cittadini e turisti che vivono quotidianamente, scoraggiando l’adozione di comportamenti scorretti. Crediamo che l’adozione abituale di comportamenti virtuosi dipenda sia da interventi tecnologici che da un sistema di misure disciplinari in grado di sensibilizzare concretamente gli utenti, ha commentato Luca Santambrogio, Country Manager di Helbiz.

Con l’introduzione del nuovo sistema di sanzioni, dunque, agli utenti che non rispetteranno le regole saranno addebitati i costi relativi a multe e delle rimozioni dei veicoli non parcheggiati correttamente. In caso di reiterazione del comportamento scorretto, sarà addebitata una penale che potrà arrivare fino a 30 euro se il parcheggio su marciapiede si mostra come ostacolo al passaggio dei pedoni.

L’azienda fa sapere che nelle prossime settimane arriverà un aggiornamento per l’applicazione Helbiz che permetterà l’identificazione degli utenti tramite Spid, metodo che permetterà anche di vietare il noleggio ai minori di 18 anni. Nello specifico, a Roma le tariffe di noleggio sono pari a 0,12 euro al minuto più 0,50 euro per lo sblocco.