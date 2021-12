Hennessey Deep Space, l’elettrica da sei ruote e 2400 cavalli

Che il produttore americano Hennessey sia stravagante nella creazione di vetture non è di certo una novità, già in passato con la hypercar Venom F5, solo per citarne una, aveva dato testimonianza della sua ricercatezza in materia di design e potenza. Ora, con Project Deep Space, Hennessey si pone un nuovo importante traguardo, creare la prima granturismo elettrica a sei ruote.

Sì, avete letto bene, sei ruote. La configurazione sarà però differente a quella della mitica Tyrell che corse in Formula 1, Deep Space infatti avrà due assi sulla sezione posteriore e solo uno, sterzante, su quello anteriore. Interno all’abitacolo sono previsti quattro posti, posizionati a forma di diamante, e tutti i sistemi tecnologici del momento.

Intervistato da Autocar, che per l’occasione ha realizzato il bozzetto che trovate di seguito basato su schizzi ufficiali, John Hennessey ha dichiarato di essere al lavoro su veicoli elettrici da anni ma complice il peso sostenuto delle batterie ha preferito rilanciare il marchio (temporaneamente) su soluzioni endotermiche più “semplici” da sviluppare. Ora con Deep Space tutto cambia; grazie alle nuove tecnologie, il peso sarà di circa 1.800 kg praticamente come quello di una Tesla Model 3 Performance.

L’auto utilizzerà un motore per ogni ruota per ottenere una potenza massima di 2400 cavalli, anche se il produttore non si è posto alcun limite al riguardo. Pennzoil di proprietà di Shell e Delta di proprietà di Cosworth stanno contribuendo allo sviluppo del propulsore Deep Space. Per il produttore sicuramente avrà quella cavalleria, ma probabilmente si riuscirà a spremere qualche cavallo extra durante le fasi di progettazione. In ogni caso, una potenza del genere metterebbe in secondo piano hypercar elettriche del calibro di Lotus Evija e Pininfarina Battista.

Non è chiaro in quale segmento potrebbe inserirsi Deep Space, considerata la configurazione dei posti a sedere è lecito supporre che possa posizionarsi in quello delle “Mega-GT”, termine coniato da Christian von Koenigsegg in concomitanza del lancio dell’ibrida Gemera da 1.700 cavalli. Il prezzo non è un mistero: circa 2 milioni di euro per ciascuno dei 105 esemplari attesi per il 2026.