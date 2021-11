Hennessey Venom F5, consegnata la prima hypercar più veloce al mondo

Dopo averla vista in anteprima nel 2017, come prototipo, e successivamente durante il mese di dicembre dell’anno scorso come auto di serie, finalmente è stato consegnato il primo esemplare dell’hypercar Hennessey Venom F5. Si tratta, nello specifico, del primo di 24 esemplari che verranno realizzati e consegnanti ai clienti, che potranno acquistare l’auto sportiva al prezzo base di 2,1 milioni di dollari (pari ad 1,8 milioni di euro). Ovviamente, la casa automobilistica texana permetterà ai clienti di aggiungere una gran varietà di optional e di elementi personalizzati.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, la Hennessey Venom F5 presenta caratteristiche a dir poco straordinarie infatti, secondo quanto affermato dalla stessa azienda, l’hypercar in questione sarà in grado di superare una velocità massima di 483 km/h per raggiungere i 500 km/h. Dunque, così facendo, la sportiva del marchio statunitense si aggiudicherà il titolo di auto di serie più veloce al mondo. Tuttavia, sino ad ora – durante alcuni test di aerodinamica, svolti all’inizio dell’anno – la Venom F5 è stata in grado di raggiungere una velocità massima pari a 322 km/h. In quell’occasione, il motore V8 biturbo da 6,6 litri ha erogato una potenza di 912 CV, che corrispondo alla metà rispetto alla potenza standard, ossia 1.842 CV. Inoltre, lo straordinario veicolo, sarà in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h nell’arco di 2,6 secondi e raggiungere i 200 km/h in soli 4,7 secondi. In 15,5 secondi, invece, la Hennessey Venom F5 raggiunge i 400 km/h.

Oltre all’auto caratterizzata dal particolare colore Mojave Gold, la casa automobilistica ha svelato anche un esemplare della straordinaria hypercar di colore Lausanne Silver al quale è associato una striscia centrale che si ispira evidentemente alla bandiera USA. Questo esemplare, sarà messo in esposizione nel mese di dicembre alla mostra dedicata alle hypercar che si terrà al Petersen Museum a Los Angeles. L’azienda texana, ha annunciato l’arrivo di nuove informazioni riguardanti le prossime mosse che vedranno come protagonista il nuovo primato di velocità che andrà ad interessare l’auto di serie.