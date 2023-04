Android Auto e Apple CarPlay sono due sistemi sempre più comuni e adottati a bordo delle auto, complice la loro semplicità di utilizzo e estesa compatibilità a livello di applicazioni. Quando si usano in modalità wireless, magari sfruttando uno dei tanti dongle presenti in commercio (come Motorola MA1 o Carlinkit), offrono una libertà di movimento ancora superiore a discapito però della batteria che si esaurisce più velocemente.

Mentre alcune auto, come la recente Peugeot 308 che abbiamo provato la settimana scorsa, beneficiano della ricarica wireless altre ne sono completamente sprovviste lasciando ben poco margine al guidatore. Come fare quindi? Semplice, utilizzare di nuovo il cavo per caricare il dispositivo oppure adottare un sistema completamente diverso come HexaCharge.

Si tratta di un progetto appena avviato su Kickstarter (con 4 funzioni in 1) che consente di:

supportare qualsiasi smartphone grazie ad un sistema di ritenzione universale;

caricare qualsiasi smartphone compatibile;

abilitare Android Auto e Apple CarPlay wireless;

supportare connettività multi-dispositivo.

Il progetto ha un costo in Early Bird di 149 dollari, 50 dollari in meno rispetto al prezzo ufficiale di 199 dollari, e include:

Hexacharge

HexaRing, da attaccare allo smartphone

Cavo USB-C – USB-C

Cavo USB-A – USB-C

Libretto di istruzioni

Coloro che non vogliono o non possono utilizzare il supporto sulle bocchette dell’aria condizionata possono acquistare separatamente, ad un prezzo di 25 dollari, il supporto a ventosa. Il progetto è sicuramente molto interessante e potrebbe risolvere quel fastidioso problema della batteria che si presenta in occasione di viaggi lunghi e stressanti; non appena disponibile lo proveremo anche qui su MotorLabs così da capire meglio tutte le peculiarità ed eventuali criticità. Al momento la lista delle “vetture compatibili” non è particolarmente estesa ma siamo sicuri che migliorerà nel corso del tempo; mentre a livello di smartphone e ricarica rapida consigliamo di visitare il sito del produttore del vostro modello.