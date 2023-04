La casa automobilistica cinese HiPhi sta per muovere un primo grande passo fuori dal suo mercato di riferimento, con l’obiettivo di sbarcare in Europa entro la fine del 2023: in Cina, HiPhi è stata capace di farsi conoscere in pochi anni, appena 4 dalla sua nascita, portando sul mercato due modelli di alta gamma come il SUV HiPhi X e la berlina HiPhi Z – stiamo parlando di auto di dimensioni importanti e da un prezzo che parte da 70.000 €, veicoli adatti al mercato cinese ma che troverebbero ben poca fortuna in Europa, dove i marchi premium presenti sono ben più consolidati.

E’ per questo motivo che HiPhi ha scelto di dare vita a un nuovo modello, probabilmente chiamato HiPhi Y, dedicato al mercato europeo: non si tratterà di un modello propriamente economico, non sarà una city car, ma avrà senza dubbio dimensioni un po’ più contenute e un prezzo maggiormente in linea con i modelli di auto elettrica disponibili in Europa.

Mark Stanton, CTO di HiPhi proveniente da Jaguar – Land Rover, ha parlato così del nuovo corso della casa cinese:

“Dopo aver affermato il marchio nel segmento di prezzo più alto e aver stabilito le nostre capacità tecnologiche e le nostre capacità premium, introdurremo auto relativamente meno costose e più di massa“

La nuova HiPhi Y sarà probabilmente più piccola degli altri modelli a catalogo, ma ciò non significa che sarà meno ricca di tecnologia: a bordo della Y saranno presenti infatti tecnologie fondamentali per il futuro della mobilità come la tecnologia di connessione 5G che permetterà di sfruttare il protocollo V2X – Vehicle 2 Everything.

Nulla sappiamo invece sulla scheda tecnica dell’auto: la sorella maggiore Z è dotata di una batteria da 120 kWh ed è in grado di percorrere più di 700 km, calcolati con il ciclo di omologazione cinese che è meno stringente del WLTP europeo.

L’arrivo in Europa è atteso entro la fine del 2023, con il debutto previsto inizialmente in Germania e Norvegia.