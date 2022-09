Se dal un lato le auto elettriche faticano a diffondersi per i costi elevati e per la scarsa infrastruttura di ricarica presente sul territorio nazionale, dall’altra potrebbero invece essere un’utile fonte energetica. Non a caso, attualmente diverse case automobilistiche stanno lavorando allo sviluppo della ricarica bidirezionale, tra cui proprio la casa automobilistica Honda.

Con l’obiettivo di portare avanti tale progetto, Honda ha confermato di essere al lavoro sullo sviluppo della tecnologia di ricarica bidirezionale. Da gennaio 2022 ha infatti avviato il progetto V2X Swisse per poter lavorare anche su appositi test.

Non dimentichiamo che la tecnologia Vehicle-to-Grid consente di collegare alla rete le auto elettriche in caso di necessità potrà essere immessa parte dell’energia presente all’interno della batteria. Per poter riuscire a sfruttare tale tecnologia ben sette aziende, tra cui Honda, hanno deciso di valutare tutti i vantaggi che il Vehicle-to-Grid potrebbe offrire. Naturalmente, sarà necessario effettuare una serie di test per capire se l’energia contenuta all’interno della batteria di un veicolo sia realmente in grado di stabilizzare la rete.

Secondo quanto diffuso dalla casa automobilistica giapponese, a prendere parte al progetto pilota saranno 50 Honda-e. Saranno, inoltre, utilizzate le wallbox Honda Power Manager che supportano la tecnologia V2G e sono dotati di connettori CCS e le wallbox sviluppate da EVTE appositamente per il progetto. Nello specifico, le unità Honda Power Manager possono gestire l’energia disponibile per ogni EV in cicli di 15 minuti al fine di valutare e regolare il flusso di elettricità.

Ad aiutare Honda nel progetto sarà anche il consorzio svizzero V2X. Trovare soluzioni valide per poter utilizzare questa tecnologia per stabilizzare la rete elettrica sarà importante per i nuovi veicoli, ma richiederà inevitabilmente diversi test. In caso di risultati positivi, infatti, l’utilizzo delle Honda-e come fonti di energia proseguirà oltre il progetto pilota.