Sono passati quasi 50 anni da quando Honda ha interrotto la produzione dei suoi modelli CL: negli anni 70 le scrambler della linea Honda CL, pur basandosi sulla meccanica delle cugine CB, potevano vantare un manubrio speciale rinforzato, carene realizzate ad hoc, scarichi alti e gomme leggermente tassellate, spaziando dalla più piccola CL50 fino ad un 450cc. In occasione di EICMA 2022, Honda ha deciso di ridare vita alla gamma CL presentando la nuova Honda CL500, realizzata partendo da una Honda Rebel 500.

Sul telaio della Rebel, Honda ha installato una ruota anteriore da 19 pollici e una posteriore da 17 pollici per dare vita a questa scrambler di nuova generazione, e ha rivisto le sospensioni aumentando nettamente la corsa degli ammortizzatori installati: la forcella da 41mm ha una corsa di 150mm, mentre al posteriore troviamo due ammortizzatori da 45mm regolabili nel precarico su 5 diversi livelli.

Il cuore della nuova Honda CL500 è il bicilindrico parallelo Honda da 471cc di cilindrata, anche questo rivisto rispetto alla versione installata sulla Honda Rebel: Honda parla di 46 cavalli di potenza e una coppia massima di 43 Nm a 6250 giri al minuto. Il motore è poi completato da un impianto di scarico moderno, ma che mantiene la linea dello scarico alto tipico delle CL di un tempo, e da un cambio a 6 rapporti con una corona posteriore da 41 denti.

L’impianto frenante è affidato da un disco flottante anteriore da 310mm abbinato a una pinza a doppio pistoncino, mentre al posteriore abbiamo una pinza a singolo pistoncino con un disco da 240mm. L’ABS è ovviamente di serie, e secondo quanto comunica Honda la moto dovrebbe essere progettata per adattarsi senza problemi alle frenate sullo sterrato, dove spesso l’ABS sulla ruota posteriore viene disattivato.

Honda CL500 pesa 192 kg in ordine di marcia con il pieno di carburante e ha un’altezza da terra contenuta, 790mm, dati che rendono questa moto una scrambler di facile approccio. Le premesse per una buona scrambler di media cilindrata ci sono tutte, ora non ci resta che aspettare e scoprire come il mercato accoglierà questa novità – si immagina bene, vista l’enorme diffusione che i modelli tipo scrambler hanno avuto negli ultimi anni.