Honda sta portando un’icona degli anni ’80 nel futuro con il suo nuovo veicolo elettrico, il Motocompacto. Ma non lasciatevi ingannare dalla prima impressione: questa è una moderna reinterpretazione dello storico scooter Honda Motocompo, e, sorprendentemente, sta riscuotendo un notevole interesse.

Il Motocompacto si presenta piegato come una valigetta, ma con piccole ruote in alluminio che sporgono dalla parte inferiore. Tuttavia, per trasformarlo in uno scooter funzionante, è sufficiente estendere il manubrio, il sedile e la ruota posteriore. Con poco più di tre piedi di lunghezza, questo veicolo compatta lo stile degli anni ’80 in una soluzione moderna.

Nonostante Honda lo descriva come “leggero” grazie alla sua struttura in alluminio e alle ruote, il Motocompacto pesa 18 kg, collocandolo nella stessa categoria di peso delle biciclette elettriche tradizionali. La sua autonomia di “fino a 20 km” potrebbe non portarvi lontano, ma offre la comodità di una ricarica rapida in soli 3,5 ore. Inoltre, il veicolo è dotato di un caricabatterie integrato che può essere collegato a una presa da 110V per la ricarica.

Questo passo di Honda fa parte del suo ambizioso piano di transizione verso i veicoli elettrici (EV), con l’obiettivo di sostituire l’intera gamma di veicoli con modelli alimentati a batteria o a celle a combustibile entro il 2040. Il Motocompacto è solo uno dei primi passi in questa direzione.

Per quanto riguarda il prezzo, il Motocompacto sarà disponibile a partire da novembre con un prezzo che si colloca sotto i $995 e non è chiaro se arriverà anche da noi. Sarà venduto in esclusiva sul sito web ufficiale di Honda e presso i concessionari autorizzati Honda e Acura. Cosa ve ne pare di questa idea?