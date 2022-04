L’industria automobilistica giapponese, dopo un lungo periodo di tentennamenti in merito alla mobilità elettrica, sembra essersi definitivamente convinta a investire sulla mobilità a elettroni: Honda ha infatti presentato il suo piano di elettrificazione, un piano che la porterà ad abbandonare completamente i motori endotermici entro il 2040.

Honda ha annunciato l’intenzione di investire circa 36 miliardi di euro nei prossimi 10 anni per dare via al suo piano di elettrificazione, che comprende non solo la realizzazione di ben 30 modelli elettrici da lanciare quanto prima sul mercato, ma anche la realizzazione di un software dedicato che possa far fare alle Honda elettriche un salto in avanti importante, dal punto di vista tecnologico.

Per quanto riguarda l’Europa, sappiamo già che Honda ha intenzione di realizzare un SUV elettrico di medie dimensioni atteso sul mercato nel 2023, mentre negli Stati Uniti a partire dal 2024 sono attesi almeno due modelli, entrambi sviluppati sulla piattaforma Ultium di General Motors: si parla di due SUV, uno di medie e uno di grandi dimensioni, uno dei quali proposti sotto il marchio Acura.

In Giappone è prevista un’invasione di piccole EV dedicate agli utilizzi commerciali; come sappiamo da quelle parti le auto piccole ed efficienti sono le più diffuse – non a caso le keicar sono molto in voga nella terra del Sol Leavnte – e anche in ambito lavorativo è importante stare attenti alle dimensioni dei veicoli che si utilizzano. In Cina, invece, si attendono ben 10 modelli elettrici entro il 2027, una decisione che non sorprende considerata la fortissima diffusione delle auto elettriche nel paese.

Una volta avviata la produzione dei primi modelli, Honda si concentrerà a definire la sua piattaforma, chiamata Honda e: Architecture, sviluppata insieme a GM e attesa in Nord America nel 2027. Sarà una piattaforma economica, che porterà il prezzo delle auto elettriche molto vicino a quello dei modelli a benzina. Anche le batterie saranno fornite da General Motors, almeno inizialmente, e in futuro non è da escludere che Honda stringa nuove collaborazioni per la produzione di batterie, esplorando anche il mondo delle batterie allo stato solido. Da questo punto di vista l’investimento sarà massiccio: 315 milioni di euro per avere batterie allo stato solido operative già nella primavera del 2024.