Honda Integra, la nuova fastback sarà presentata tra pochissimi giorni

Attesa da oltre tre mesi, la nuova Integra potrebbe fare il suo debutto già il prossimo 11 novembre a Los Angeles; la società, anche con questo modello, sembra stia adottando la medesima strategia seguita con Honda Civic che ha debuttato inizialmente come versione prototipale ed è arrivata solo successivamente come proposta definitiva.

Cosa sappiamo di Acura/Honda Integra? Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, sarà una vettura di alta gamma, cinque porte e con un DNA simile alla storica vettura da cui si ispira. Tutte le immagini pubblicate mettono in risalto il logo Acura e pertanto non è ancora chiaro se verrà importata anche in Europa o resterà una vettura esclusiva della divisione americana.

La nuova Integra potrebbe essere prodotta nella sede di Honda di Marysville, in Ohio, e dovrebbe prendere il posto nella catena produttiva della supercar ibrida NSX. Arriverà anche la variante ad alte prestazioni Type-R? Difficile da dire al momento anche se sembra sia stato depositato un brevetto a riguardo. Testimonianza che però potrebbe portare ad un nulla di fatto come spesso accade nel settore degli smartphone, dove i produttori si trovano a depositare centinaia di brevetti e darne seguito solo ad alcuni.

Nessuna informazione, infine, sul sistema propulsivo anche se, considerati i tempi che corrono, è prevedibile che arrivi in versione ibrida o addirittura esclusivamente elettrica. Per maggiori informazioni non ci resta che attendere il lancio ufficiale che avverrà in livestreaming il prossimo giovedì.