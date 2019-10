Honda Jazz e:HEV, la quarta generazione è ibrida

Honda ha presentato, in occasione del Salone di Tokyo, la quarta generazione della compatta Jazz, una bestseller che sarà disponibile dal 2020 solo con una motorizzazione ibrida a benzina.

Honda si è presentata con una grande sorpresa all’atteso evento del Salone di Tokyo in corso in questi giorni. Il produttore asiatico ha infatti presentato la quarta generazione della Honda Jazz.

Un veicolo in cui l’azienda ha voluto unire il DNA delle tre generazioni precedenti con la motorizzazione ibrida “e:HEV”. Il presupposto è stato, pertanto, quello di innalzare lo “standard” sia in termini di efficienza che di comfort di guida.

Per quanto riguarda il design viene proposta un’evoluzione e non un vero e proprio rinnovamento rispetto al predecessore. Un nuovo tocco allo stile, maggiore spazio a bordo con un design che punta sopratutto alla versatilità, offrendo maggiore abitabilità grazie a sedili anteriori più larghi e posteriori con imbottitura più alta. Il classico tunnel centrale è stato appiattito, spostando la tanica del carburante, per lasciare più spazio ad un ipotetico terzo passeggero posteriore

La plancia più ampia e minimalista, è dotata di schermo a LED con controlli touch e hotspot Wi-fi. Il sistema di infotainment integrato è compatibile con i servizi di mirroring per smartphone come Android Auto e Apple CarPlay. La nuova Jazz sarà inoltre dotata di sistema di sicurezza Honda Sensing, migliorato grazie alla telecamera ad alta definizione, al sistema di frenata automatica d’emergenza (CBMS) e al cruise control adattivo.

A delineare la nuova Honda Jazz è lo stile concreto con linee di carrozzeria essenziali e la presenza dei grandi gruppi ottici posteriori. Un’altra novità di questa quarta generazione è la nuova versione Crosstar, variante in stile crossover con un’altezza da terra più elevata, un esclusivo design della griglia e interni foderati con materiali impermeabili.

La Honda Jazz è dotata di un propulsore ibrido che affianca l’endotermico a due motori elettrici, tuttavia per il momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli tecnici. A detta di Honda sarà in grado di fornire un buon equilibrio tra efficienza e prestazioni, merito del nuovo sistema ibrido progettato appositamente per questo veicolo.

La nuova generazione Honda sarà disponibile per le vendite in Europa dal 2020, presumibilmente a partire dalla seconda metà dell’anno.