Honda presenta il filtro per l’auto che vi protegge dai virus

Honda ha presentato Kurumask, un esclusivo dispositivo in grado di purificare in soli 15 minuti l’aria all’interno dell’abitacolo filtrando il 99,8% delle molecole virali, attualmente disponibile solamente in Giappone con la N-box. Lo sviluppo di tale filtro sembrerebbe nascere da una ricerca condotta da Honda insieme ad un team sanitario giapponese specializzato, con l’obiettivo di realizzare una vettura ad hoc per il trasporto dei pazienti Covid-19.

La casa automobilistica ha presentato la nuova versione del suo veicolo N-box e, non a caso, all’interno degli allestimenti e come optional è possibile avere il nuovo device che potrebbe attirare l’attenzione di moltissimi utenti, in particolare durante l’attuale pandemia da Covid-19. La nuova creazione portata a termine dalla società nipponica è difatti una sorta di mascherina ideata per le auto sotto forma di filtro dell’aria per l’abitacolo. Kurumask nasce difatti come una vera e propria protezione dagli agenti patogeni visto che non è stato progettato come sostituzione del normale filtro dell’aria, bensì come secondo filtro installabile sopra di esso. Il dispositivo è dunque utile per filtrare, catturare e distruggere eventuali virus all’interno della vettura.

La stessa casa automobilistica dichiara che Kurumask è in grado di filtrare fino al 99,8% delle agenti patogeni presenti nell’aria. Ciò potrebbe pertanto rivelarsi utile ed indicato soprattutto per i viaggi di gruppo in cui il contagio potrebbe essere decisamente più elevato. Affinché il filtro possa funzionare nel migliore dei modi, è necessario effettuare il cambio ogni 15 mila chilometri. Nonostante il filtro sia stato progettato e realizzato per catturare i virus, Honda ribadisce che non vi è garanzia che il sistema sia realmente in grado di fermare virus specifici, pur vantando di un’efficacia quasi totale.

Vogliamo che i nostri automobilisti si sentano al sicuro e a proprio agio anche quando tengono i finestrini chiusi, ad esempio quando fuori piove o fa freddo, ha dichiarato Takaharu Echigo, responsabile dello sviluppo del filtro.

Come ribadito, la Kurumask è disponibile solo sull’auto N-Box, venduta in Giappone, come accessorio ad un costo di circa $68. Tuttavia, la società spera di aumentare rapidamente la produzione in modo da poter realizzare un numero maggiore di filtri per una futura implementazione anche su altri modelli del marchio.