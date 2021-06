Honda Prologue: il nuovo Suv elettrico sviluppato con GM

Honda ha annunciato l’arrivo di un nuovo Suv elettrico basato sulla tecnologia di General Motors. Parliamo di Prologue, un Suv dal classico stile giapponese che, con il suo debutto previsto per il 2024, rappresenterà inevitabilmente solamente l’inizio della strategia di elettrificazione della casa automobilistica Honda. Non a caso, la società punta a rendere la propria gamma di veicoli sempre più green grazie a diversi investimenti sia su veicoli elettrici che a idrogeno.

Nelle scorse ore la società giapponese ha diffuso un primo video teaser del Suv elettrico sviluppato in collaborazione con General Motors. Un breve video in cui vengono però svelati solamente logo e nome, senza informazioni e dettagli sulle tecnologie che contraddistingueranno il veicolo. Secondo quanto diffuso sarà General Motors a fornire le batterie e la piattaforma Ultium.

La Prologue fornirà ai clienti un Suv elettrico a batteria con l’eccellente funzionalità e spaziosità che si aspettano da Honda. La nostra strategia è focalizzata sull’introduzione di una percentuale più elevata di ibridi nei segmenti principali a breve termine, per poi ottenere un volume di vendite in grado di spingere l’offerta fino all’introduzione di Prologue, ha affermato Dave Gardner, vicepresidente esecutivo di Honda per il mercato statunitense.

Prologue sarà dunque il primo di tanti veicoli elettrificati che permetteranno al marchio di arrivare alla neutralità delle emissioni di CO2 per tutti i prodotti e le attività aziendali entro il 2050. L’obiettivo prefissato dalla casa automobilistica nipponica è infatti quello di vendere entro il 2040 solamente veicoli elettrici e fuel cell.

Come accennato, il Suv elettrico Prologue debutterà sul mercato nel 2024 e sarà destinato esclusivamente al Nord America. Non dimentichiamo che il passaggio all’elettrico non si baserà solamente sull’accordo con General Motors visto che Honda sta lavorando allo sviluppo della sua piattaforma e:Architecture che vedremo anche sui modelli che giungeranno in Europa dopo il 2025.

Dettagli sulle specifiche tecniche del Prologue saranno sicuramente diffuse nel corso dei prossimi mesi da parte di Honda.