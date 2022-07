I fan del marchio giapponese Honda saranno contenti di sapere che finalmente è stata presentata la nuova Honda Civic Type R, una delle sportive più apprezzate dal mercato consumer; dopo mesi di teasing e di piccole informazioni rilasciare, Honda ha finalmente sollevato il telo e svelato al mondo la sua ultima opera, almeno nella parte estetica.

A un primo sguardo appare subito chiaro quanto questa generazione della Honda Civic Type R sia basata su un design molto meno aggressivo rispetto al passato, con una linea pulita e abbastanza semplice da sedan, seppur impreziosita da tanti elementi sportivi, uno su tutto l’imponente alettone posteriore. Honda ha condotto un approfondito studio aerodinamico per realizzare questa nuova Type R, e quindi non stupisce che l’auto abbia già fatto segnare il nuovo record della pista di Suzuka per la sua categoria.

Nata dalla base della Civic classica, questa Type R è stata però migliorata dal punto di vista tecnico per una maggiore tenuta di strada: è più bassa e più larga rispetto al modello da cui parte, e offre prestazioni di livello anche grazie ai cerchi in lega da 19 pollici e agli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.

Altri dettagli aerodinamici sparsi in giro per l’auto sono gli spoiler laterali dietro alle ruote anteriori, oltre a un nuovo diffusore posteriore che migliora l’estrazione dell’aria.

Internamente troviamo tanti piccoli dettagli, come le finiture rosse, chiaramente ispirate al motorsport, e anche il sistema di infotainment è stato realizzato con una grafica ad hoc per il modello Type R; tra le varie funzioni che offre troviamo soprattutto la possibilità di registrare in tempo reale i proprio dati in pista, tra cui il tempo sul giro.

Come anticipato però, mancano ancora tante informazioni tecniche sulla nuova Honda Civic Type R, come per esempio il motore da cui sarà spinta: sarà senza dubbio il 4 cilindri turbo, che oggi eroga 320 cavalli, ma è lecito aspettarsi una piccola evoluzione per aumentare ulteriormente la potenza.

Honda Civic Type R arriverà in Italia nel 2023 a un prezzo ancora sconosciuto, e sarà proposta nelle colorazioni Championship White, Rally Red, Racing Blue Pearl, Crystal Black e Sonic Grey.